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Коваленко: Доказали, что у нас все-таки хорошая команда

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Шахтер снова обыграл Реал

Коваленко: Доказали, что у нас все-таки хорошая команда
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко прокомментировал победу над "Реалом" (2:0) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

– Ты стал игроком матча по версии УЕФА. Как воспринял эту информацию?

– Спокойно. У нас вся команда сегодня заслуживает эту награду. Я рад за команду, что мы победили. Хотел бы отдать эту награду всей команде.

В сегодняшней игре мы много терпели. Может быть, удача была на нашей стороне. Хорошо, что были моменты и смогли забить. В первом тайме мы играли аккуратно и больше от обороны, а во втором уже изменили игру, начали быстрее разворачивать атаки, быстрее идти вперед. В итоге у нас появились хорошие моменты.

– У тебя было несколько возможностей и пробить, и отдать точный пас, но чего-то не хватало. Чего?

– Есть куда стремиться. Будем работать на тренировках, чтобы это все получалось.

– Чего ждать от "Шахтера" в матче с "Интером" в Италии?

– "Шахтер" такая команда, которая всегда хочет выигрывать. Конечно, будем настраиваться на победу.

– Срна до матча говорил, что с "Реалом" устроит и ничья.

– После Менхенгладбаха нам нужно было реабилитироваться и показать свою игру. Мы доказали, что у нас все-таки хорошая команда и мы можем двигаться дальше.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Виктор Коваленко
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (5)
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Tasha (Киев)
02.12.2020 в 01:02
Вітя, вам ще з Інтером доказувати!
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tartar (Львів)
02.12.2020 в 00:33
докажете, коли хоча б 3 місце візьмете.
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Serega1111 (Киев)
02.12.2020 в 00:12
Не нравится такое настроение. У них впереди важнейший матч, в котором надо сыграть на максимуме своих возможностей, а то и еще лучше - а они уже что-то там кому-то доказали. Доказали - это если задачу решили. Расслабил их там всех Каштру
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+2
0
Piter (Полтава)
02.12.2020 в 00:10
доказалі! вапрос тільки один: каму?
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+1
-1
Artemanat (Кривой Рог)
02.12.2020 в 00:06
С Интером нужно доказать
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+1
0


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