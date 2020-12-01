Коваленко: Доказали, что у нас все-таки хорошая команда

Полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко прокомментировал победу над "Реалом" (2:0 ) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

– Ты стал игроком матча по версии УЕФА. Как воспринял эту информацию?

– Спокойно. У нас вся команда сегодня заслуживает эту награду. Я рад за команду, что мы победили. Хотел бы отдать эту награду всей команде.

В сегодняшней игре мы много терпели. Может быть, удача была на нашей стороне. Хорошо, что были моменты и смогли забить. В первом тайме мы играли аккуратно и больше от обороны, а во втором уже изменили игру, начали быстрее разворачивать атаки, быстрее идти вперед. В итоге у нас появились хорошие моменты.

– У тебя было несколько возможностей и пробить, и отдать точный пас, но чего-то не хватало. Чего?

– Есть куда стремиться. Будем работать на тренировках, чтобы это все получалось.

– Чего ждать от "Шахтера" в матче с "Интером" в Италии?

– "Шахтер" такая команда, которая всегда хочет выигрывать. Конечно, будем настраиваться на победу.

– Срна до матча говорил, что с "Реалом" устроит и ничья.

– После Менхенгладбаха нам нужно было реабилитироваться и показать свою игру. Мы доказали, что у нас все-таки хорошая команда и мы можем двигаться дальше.