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Коваленко: Доказали, что у нас все-таки хорошая команда
Шахтер снова обыграл Реал
Полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко прокомментировал
– Ты стал игроком матча по версии УЕФА. Как воспринял эту информацию?
– Спокойно. У нас вся команда сегодня заслуживает эту награду. Я рад за команду, что мы победили. Хотел бы отдать эту награду всей команде.
В сегодняшней игре мы много терпели. Может быть, удача была на нашей стороне. Хорошо, что были моменты и смогли забить. В первом тайме мы играли аккуратно и больше от обороны, а во втором уже изменили игру, начали быстрее разворачивать атаки, быстрее идти вперед. В итоге у нас появились хорошие моменты.
– У тебя было несколько возможностей и пробить, и отдать точный пас, но чего-то не хватало. Чего?
– Есть куда стремиться. Будем работать на тренировках, чтобы это все получалось.
– Чего ждать от "Шахтера" в матче с "Интером" в Италии?
– "Шахтер" такая команда, которая всегда хочет выигрывать. Конечно, будем настраиваться на победу.
– Срна до матча говорил, что с "Реалом" устроит и ничья.
– После Менхенгладбаха нам нужно было реабилитироваться и показать свою игру. Мы доказали, что у нас все-таки хорошая команда и мы можем двигаться дальше.
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