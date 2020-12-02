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Тони Кроос о поражении от Шахтера: Когда пропустили второй, потеряли веру
Увидели, что ничего не смогут изменить
Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос прокомментировал выездное поражение от донецкого "
Сложно смириться с результатом матча. Мы быстро забили "Интеру", на этот раз нам почти удалось сделать то же самое. Может мы сыграли не так эффективно, но первый тайм нам удался. При счете 0:1 любая ошибка может дорого обойтись. Когда пропустили второй, наверное, перестали верить, что можем изменить ход матча, но пытались до самого конца.
Положение в турнирной таблице говорит, что нам нужно побеждать в заключительном матче. Другого выхода у нас нет. Это все что мы можем.
Когда побеждаешь, чувствуешь себя увереннее, чем тогда, когда проигрываешь. Это нормально. Нужно снова почувствовать вкус победы и почувствовать себя лучше, - цитирует игрока сайт УЕФА.
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