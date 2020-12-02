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Буяльский: Если исходить из турнирной таблицы, то игра с Ювентусом ничего не решает
Но киевляне все равно обещают играть на победу
Защитник "
"Конечно, у нас стоит задача выигрывать в каждом матче. Но если исходить из турнирной таблицы, то игра с "Ювентусом" ничего не решает. Все решится в матче с "Ференцварошем".
Несмотря на это, нам важно хорошо сыграть и выиграть", - сказал Буяльский.
Напомним, что матч "Ювентус" – "Динамо" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет
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Источник:ТК Футбол
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