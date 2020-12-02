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Буяльский: Если исходить из турнирной таблицы, то игра с Ювентусом ничего не решает

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Но киевляне все равно обещают играть на победу

Буяльский: Если исходить из турнирной таблицы, то игра с Ювентусом ничего не решает
Новина українською

Защитник "Динамо" Виталий Буяльский в эфире ТК Футбол поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги чемпионов против "Ювентуса".

"Конечно, у нас стоит задача выигрывать в каждом матче. Но если исходить из турнирной таблицы, то игра с "Ювентусом" ничего не решает. Все решится в матче с "Ференцварошем".

Несмотря на это, нам важно хорошо сыграть и выиграть", - сказал Буяльский.

Напомним, что матч "Ювентус" – "Динамо" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Ювентус (Турин) Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (4)
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Dnepr-75 (Днiпро)
02.12.2020 в 19:42
Тогда сливайте 6-0, у мадьяр 1-0 выиграете и будет вам шоколад.Логика больного мозга, если он есть конечно.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
02.12.2020 в 19:45
а смысл лететь на сапог и сливать там 6-0 вместо неявки (3-0), но экономии средств и времени на перелёты на благо тренировок перед мадьярами?)))
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Kolibri (Киевоград)
02.12.2020 в 19:23
Понятно, что тебе про..бом!
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TIRAN (Донецк (Украина!))
02.12.2020 в 19:19
ага... если сегодня с венграми наберёте одинаковые баллы, а в очной встрече сыграете вничью 2:2?))))
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