Буяльский: Если исходить из турнирной таблицы, то игра с Ювентусом ничего не решает

Защитник " Динамо " Виталий Буяльский в эфире ТК Футбол поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги чемпионов против "Ювентуса".

"Конечно, у нас стоит задача выигрывать в каждом матче. Но если исходить из турнирной таблицы, то игра с "Ювентусом" ничего не решает. Все решится в матче с "Ференцварошем".

Несмотря на это, нам важно хорошо сыграть и выиграть", - сказал Буяльский.