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Жиру и остальные. Четыре игрока претендуют на звание лучшего в пятом туре ЛЧ

Лига Чемпионов
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Вряд ли кто-то сможет опередить француза

Жиру и остальные. Четыре игрока претендуют на звание лучшего в пятом туре ЛЧ
UA-Футбол
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УЕФА начинает подводить итоги пятого тура Лиги Чемпионов. Стали известны претенденты на звание лучшего футболиста недели.

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В список попали четверо - Оливье Жиру (забил четыре раза "Севильи"), Ромелу Лукаку (дважды забил "Боруссии"), Ифран Кахведжи (трижды забил "РБ Лейпцигу") и Мергим Бериша (дважды забил "Локомотиву").

Ранее стало известно, что вратарь "Шахтера" попал в команду лучших игроков.

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В статье: Оливье Жиру Ромелу Лукаку
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