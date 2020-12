Жиру и остальные. Четыре игрока претендуют на звание лучшего в пятом туре ЛЧ

УЕФА начинает подводить итоги пятого тура Лиги Чемпионов. Стали известны претенденты на звание лучшего футболиста недели.

В список попали четверо - Оливье Жиру (забил четыре раза "Севильи"), Ромелу Лукаку (дважды забил "Боруссии"), Ифран Кахведжи (трижды забил "РБ Лейпцигу") и Мергим Бериша (дважды забил "Локомотиву").

Who are you voting for?



⭐️ Olivier Giroud

⭐️ İrfan Can Kahveci

⭐️ Romelu Lukaku

⭐️ Mergim Berisha#UCLPOTW | @FTBSantander | #UCL