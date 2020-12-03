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Жиру и остальные. Четыре игрока претендуют на звание лучшего в пятом туре ЛЧ
Вряд ли кто-то сможет опередить француза
УЕФА начинает подводить итоги пятого тура Лиги Чемпионов. Стали известны претенденты на звание лучшего футболиста недели.
В список попали четверо - Оливье Жиру (забил четыре раза "Севильи"), Ромелу Лукаку (дважды забил "Боруссии"), Ифран Кахведжи (трижды забил "РБ Лейпцигу") и Мергим Бериша (дважды забил "Локомотиву").
Who are you voting for?— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 2, 2020
⭐️ Olivier Giroud
⭐️ İrfan Can Kahveci
⭐️ Romelu Lukaku
⭐️ Mergim Berisha#UCLPOTW | @FTBSantander | #UCL
Ранее стало известно, что вратарь "Шахтера" попал в команду
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