  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Зубков: На данный момент я – игрок Ференцвароша. И давайте не трогать историю с Шахтером
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зубков: На данный момент я – игрок Ференцвароша. И давайте не трогать историю с Шахтером

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Украинский хавбек Ференцвароша - о матче с Динамо

Зубков: На данный момент я – игрок Ференцвароша. И давайте не трогать историю с Шахтером
Новина українською

Полузащитник "Ференцвароша" Александр Зубков поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов с "Динамо".

– Самый главный опыт, который мы получили после первого матча – нужно играть с первой минуты. Первый тайм с нашей стороны был не очень. Во втором более-менее проснулись.

У каждого, кто завтра выйдет на поле, будет огромное желание. Каждый завтра покажет свою лучшую игру. Мы все сделаем для этого. Не думаю, что есть время для переживаний. Завтра просто нужно выйти и насладиться игрой.

Играть в Лиге чемпионов – большая мечта для каждого футболиста. Не важно, какие команды в группе. Мы выходили и наслаждались игрой. Конечно, дополнительная мотивация играть против таких игроков, как Месси, Роналду. Они – лучшие в мире. Мы старались просто выходить и наслаждаться.

– Почему "Ференцварош" называют "Фради"?

– Честно говоря, затрудняюсь ответить на этот вопрос. Но думаю, что это связано с историей "Ференцвароша".

– Ощущается ажиотаж вокруг персоны Реброва? Когда Месси и Роналду приезжали, был меньший ажиотаж.

– В команде каждый знает, какую команду Сергей Станиславович тренировал до этого. Но если у него и есть какие-то переживания, то команде он это не передает. Все настроены выходить и биться.

– Было сложнее перед первым матчем или перед последним, когда важен результат?

– Мы набираемся еврокубкового опыта после каждой игры. Но в последней игре пришло время добыть результат.

– Для вас, как для воспитанника "Шахтера", матч будет принципиальным?

– А для вас плей-офф Лиги Европы не был бы принципиальным? На данный момент я – игрок "Фради". И давайте не трогать эту историю.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Динамомания

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (13)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
andyua (Kyiv)
07.12.2020 в 21:47
Як так, грати в клубі і не знати його історію? Твердолобий не тільки виглядом...
Ответить
0
-2
avatar
kotigorok (Чернігів)
07.12.2020 в 21:11
Теж побажаю удачі Сергію Станіславовичу. У особистому житті.
Ответить
+4
-1
avatar
kotigorok (Чернігів)
07.12.2020 в 21:03
В перемозі команди Конті не сумніваюся. Уся Україна проти сепаратистів та колаборантів!
Ответить
+2
-5
Oлeкcин (Н.)
07.12.2020 в 21:05
Саме так, друже, уся Україна бажає членам ОПЗЖ піти на йух разом зо всіма їх прихильниками та убулювальниками!
Ответить
+3
-3
avatar
kotigorok (Чернігів)
07.12.2020 в 21:08
Ти маєш на увазі колишніх вождів партії регіонів, таких як Ахметов, Азаров, ,Колесніков, Палкін і т.д.? Колись під цим ніком була нормальна людина з Новочорної.
+3
-3
Oлeкcин (Н.)
07.12.2020 в 21:14
Я маю на увазi нинiшнiх членiв ОПЗЖ.
+2
-3
avatar
kotigorok (Чернігів)
07.12.2020 в 21:16
Без минулого немає нинішнього...
+2
-2
Oлeкcин (Н.)
07.12.2020 в 21:17
Нинiшнє визначає майбутьнє, ща набагато важливiше.
+1
-3
avatar
kotigorok (Чернігів)
07.12.2020 в 21:19
Або одне з двох.
+1
-3
Joyce (Donetsk)
07.12.2020 в 20:34
Браво! Каждый профессионал в каждом матче старается выложиться по полной. И это - главное. Удачи!
Ответить
+1
-3
Oлeкcин (Н.)
07.12.2020 в 20:23
Удачи украинцам в игре с табором!
Ответить
+3
-4
Joyce (Donetsk)
07.12.2020 в 20:36
Предупреждаю: болеть буду за Мирчу, но если победит Сергей Станиславович, не расстроюсь :)
Ответить
+5
-3
Oлeкcин (Н.)
07.12.2020 в 20:52
Беспроигрышный вариант для нас! :)
+3
-3


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...