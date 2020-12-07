Зубков: На данный момент я – игрок Ференцвароша. И давайте не трогать историю с Шахтером

Полузащитник "Ференцвароша" Александр Зубков поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов с " Динамо ".

– Самый главный опыт, который мы получили после первого матча – нужно играть с первой минуты. Первый тайм с нашей стороны был не очень. Во втором более-менее проснулись.

У каждого, кто завтра выйдет на поле, будет огромное желание. Каждый завтра покажет свою лучшую игру. Мы все сделаем для этого. Не думаю, что есть время для переживаний. Завтра просто нужно выйти и насладиться игрой.

Играть в Лиге чемпионов – большая мечта для каждого футболиста. Не важно, какие команды в группе. Мы выходили и наслаждались игрой. Конечно, дополнительная мотивация играть против таких игроков, как Месси, Роналду. Они – лучшие в мире. Мы старались просто выходить и наслаждаться.

– Почему "Ференцварош" называют "Фради"?

– Честно говоря, затрудняюсь ответить на этот вопрос. Но думаю, что это связано с историей "Ференцвароша".

– Ощущается ажиотаж вокруг персоны Реброва? Когда Месси и Роналду приезжали, был меньший ажиотаж.

– В команде каждый знает, какую команду Сергей Станиславович тренировал до этого. Но если у него и есть какие-то переживания, то команде он это не передает. Все настроены выходить и биться.

– Было сложнее перед первым матчем или перед последним, когда важен результат?

– Мы набираемся еврокубкового опыта после каждой игры. Но в последней игре пришло время добыть результат.

– Для вас, как для воспитанника "Шахтера", матч будет принципиальным?

– А для вас плей-офф Лиги Европы не был бы принципиальным? На данный момент я – игрок "Фради". И давайте не трогать эту историю.