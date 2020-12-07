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Хочолава перед матчем с Интером вернулся в общую группу Шахтера
В Милан горняки вылетают во вторник
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В понедельник, 7 декабря, подопечные Луиша Каштру провели полуторачасовую сессию в Святошино.
В общую группу вернулся Давид Хочолава, отдельная программа у Дентиньо и Виктора Корниенко.
Уже завтра команда отправится в Милан, где 9 декабря состоится поединок с вице-чемпионом Италии.
Отметим, что команда прошла обязательное тестирование на коронавирус в преддверии еврокубкового поединка. Результаты ожидаются в ближайшее время.
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