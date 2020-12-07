Хочолава перед матчем с Интером вернулся в общую группу Шахтера

" Шахтер " продолжает подготовку к матчу 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Интером".

В понедельник, 7 декабря, подопечные Луиша Каштру провели полуторачасовую сессию в Святошино.

В общую группу вернулся Давид Хочолава, отдельная программа у Дентиньо и Виктора Корниенко.

Уже завтра команда отправится в Милан, где 9 декабря состоится поединок с вице-чемпионом Италии.

Отметим, что команда прошла обязательное тестирование на коронавирус в преддверии еврокубкового поединка. Результаты ожидаются в ближайшее время.