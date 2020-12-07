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Хочолава перед матчем с Интером вернулся в общую группу Шахтера

Лига Чемпионов
(1 голосов)

В Милан горняки вылетают во вторник

Хочолава перед матчем с Интером вернулся в общую группу Шахтера
Новина українською

"Шахтер" продолжает подготовку к матчу 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Интером".

В понедельник, 7 декабря, подопечные Луиша Каштру провели полуторачасовую сессию в Святошино.

В общую группу вернулся Давид Хочолава, отдельная программа у Дентиньо и Виктора Корниенко.

Уже завтра команда отправится в Милан, где 9 декабря состоится поединок с вице-чемпионом Италии.

Отметим, что команда прошла обязательное тестирование на коронавирус в преддверии еврокубкового поединка. Результаты ожидаются в ближайшее время.

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В статье: Дентиньо Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Давид Хочолава Виктор Корниенко коронавирус
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (3)
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andyua (Kyiv)
07.12.2020 в 21:41
О ні! Долікуй травму ще тиждень!
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+1
0
Po4eson (Одесса)
07.12.2020 в 22:32
Правильно.
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0
0
Joyce (Donetsk)
07.12.2020 в 21:00
Это хорошо, но Бондарь и Витао - еще лучше :)
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0
0


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