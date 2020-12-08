Защитник "Интера" Данило Д’Амброзио поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов с " Шахтером ".

"Наша главная проблема в завтрашнем матче, то что выход в плей-офф будет не только в наших руках, а будет зависеть и от результата матча "Реал" – "Боруссия" М. В любом случае, нам завтра нужно брать три очка.

Мы ожидаем действительно тяжелого матча, и нам нужно будет сохранять концентрацию, потому что "Шахтер" способен создать нам проблемы. Чтобы победить, нам нужно работать на 110% и реализовывать свои шансы", - цитирует Д’Амброзио официальный сайт итальянского клуба.

Напомним, что матч "Интер" - "Шахтер" состоится в среду 9 декабря и начнется в 22:00.