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Д'Амброзио: Нужно будет сохранять концентрацию, потому что Шахтер способен создать нам проблемы

Лига Чемпионов
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Защитник Интера ожидает непростого матча

Д'Амброзио: Нужно будет сохранять концентрацию, потому что Шахтер способен создать нам проблемы
Новина українською

Защитник "Интера" Данило Д’Амброзио поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов с "Шахтером".

"Наша главная проблема в завтрашнем матче, то что выход в плей-офф будет не только в наших руках, а будет зависеть и от результата матча "Реал" – "Боруссия" М. В любом случае, нам завтра нужно брать три очка.

Мы ожидаем действительно тяжелого матча, и нам нужно будет сохранять концентрацию, потому что "Шахтер" способен создать нам проблемы. Чтобы победить, нам нужно работать на 110% и реализовывать свои шансы", - цитирует Д’Амброзио официальный сайт итальянского клуба.

Напомним, что матч "Интер" - "Шахтер" состоится в среду 9 декабря и начнется в 22:00.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Данило Д'Амброзио
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