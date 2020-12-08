ЛЧ. Севилья без особых проблем обыгрывает Ренн

Завершились последние матчи группового этапа в группе Е. "Севилья" сегодня отправилась в гости к "Ренну".

Команды уже давно опредилили свои места в квартете, но это не помешало команде Лопетеги серьезно подойти к игре, добыв достаточно легкую победу. В плей-офф они отправились со второго места, в то время как французы остались четвертыми.

"Ренн" - "Севилья" 1:3

Голы: Раттер 86 (п) - Кунде 32, Эн-Несири 45+2, 83