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ЛЧ. Севилья без особых проблем обыгрывает Ренн

Лига Чемпионов
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Французская сторона осталась без побед

ЛЧ. Севилья без особых проблем обыгрывает Ренн
UA-Футбол
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Завершились последние матчи группового этапа в группе Е. "Севилья" сегодня отправилась в гости к "Ренну".

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Команды уже давно опредилили свои места в квартете, но это не помешало команде Лопетеги серьезно подойти к игре, добыв достаточно легкую победу. В плей-офф они отправились со второго места, в то время как французы остались четвертыми.

"Ренн" - "Севилья" 1:3
Голы: Раттер 86 (п) - Кунде 32, Эн-Несири 45+2, 83

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В статье: Ренн Севилья
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