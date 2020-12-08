Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛЧ. Челси – Краснодар 1:1. Пенсионерская прогулка соперников завершилась вничью
Лондонцы не сумели переиграть скромный российский клуб
Лига Чемпионов, групповой этап
Квартет E, 6-й тур
"Челси" – "Краснодар" 1:1
Голы: Жоржиньо (28, пен) – Кабелла (24)
"Челси": Кепа – Эмерсон, Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта – Гилмор, Жоржиньо, Ковачич (Канте, 74) – Анджорин (Жиру, 80), Абрахам, Хавертц (Вернер, 74)
"Краснодар": Городов – Рамирес, Панталеан (Сорокин, 74), Мартынович, Смольников – Вильена, Олссон (Камболов, 80) – Классон, Кабелла (Сулейманов, 80) , Вандерсон (Чернов, 80) – Берг (Марков, 90)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо – Ференцварош 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)
- Время эндшпиля. Динамо – Ференцварош. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура ЛЧ
- Автор дубля Динамо в воротах Ференцвароша высказался о шансах современного состава киевлян
- Стало известно, какова зарплата Забарного и по сколько получили игроки Динамо за выход в группу ЛЧ
- Самая красивая пара украинского футбола. ФОТО
- Леоненко завел страницу в Instagram - ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...