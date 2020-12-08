  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. ЛЧ. Челси – Краснодар 1:1. Пенсионерская прогулка соперников завершилась вничью
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛЧ. Челси – Краснодар 1:1. Пенсионерская прогулка соперников завершилась вничью

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Лондонцы не сумели переиграть скромный российский клуб

ЛЧ. Челси – Краснодар 1:1. Пенсионерская прогулка соперников завершилась вничью
Новина українською

Лига Чемпионов, групповой этап

Квартет E, 6-й тур

"Челси" – "Краснодар" 1:1

Голы: Жоржиньо (28, пен) – Кабелла (24)

"Челси": Кепа – Эмерсон, Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта – Гилмор, Жоржиньо, Ковачич (Канте, 74) – Анджорин (Жиру, 80), Абрахам, Хавертц (Вернер, 74)

"Краснодар": Городов – Рамирес, Панталеан (Сорокин, 74), Мартынович, Смольников – Вильена, Олссон (Камболов, 80) – Классон, Кабелла (Сулейманов, 80) , Вандерсон (Чернов, 80) – Берг (Марков, 90)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) "Краснодар"
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...