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Сульшеру – этажом ниже. Лейпциг - МЮ 3:2. Обзор матча и видео голов
Лейпциг - Манчестер Юнайтед ⋉ 3:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 08.12.2020 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
"Манчестер Юнайтед" не мог позволить себе в этом матче проиграть – иначе о плей-офф Лиги чемпионов можно было забыть. Команда Сульшера так старалась, что "горела" со счетом 0:3. Однако, к чести МЮ, Погба и компания нашли в себе силы вернуться в борьбу. В течение двух минут МЮ до минимума сократил отставание, но на большее гостей не хватило.
А это значит, что весной МЮ сыграет в Лиге Европы. Малое утешение. Смотрите, как манкунианцы вылетали из Лиги чемпионов, в видеообзоре матча "Лейпциг" - МЮ.
Лига чемпионов, группа H, шестой тур
“РБ Лейпциг” – “Манчестер Юнайтед” 3:2
Голы: Анхелиньо 2, Айдара 13, Клюйверт 69 – Фернандеш 80 (пен.), Конате 82 (авт.)
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