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Пирло отметил тактику и реализацию Ювентуса, а Куман упрекнул судью за пенальти
Андреа и Рональд на связи
Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло подвел итоги матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Барселоной" (3:0). Наставник каталонцев Рональд Куман также прокомментировал результат встречи. Цитируют специалистов итальянские и испанские СМИ.
"Нам было важно сыграть с большой отдачей и добиться результата. "Юве" продемонстрировал грамотный настрой и создал численный перевес в центре поля, было много ситуаций 3 в 2. У "Барселоны" ожидаемо возникли проблемы с нашими вертикальными рывками. Футболисты показали хорошую реализацию. Тактический план игроки выполнили", – отметил Пирло.
"Поражение стало следствием первого получаса. "Барселона" боялась, ей не хватало агрессии. Если судья дал пенальти на Роналду, то стоило назначать 11-метровый за нарушение на Месси. Замены? Я хочу защитить своих футболистов, график очень жесткий", – подытожил Куман.
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