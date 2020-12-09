Пирло отметил тактику и реализацию Ювентуса, а Куман упрекнул судью за пенальти

Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло подвел итоги матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Барселоной" (3:0). Наставник каталонцев Рональд Куман также прокомментировал результат встречи. Цитируют специалистов итальянские и испанские СМИ.

"Нам было важно сыграть с большой отдачей и добиться результата. "Юве" продемонстрировал грамотный настрой и создал численный перевес в центре поля, было много ситуаций 3 в 2. У "Барселоны" ожидаемо возникли проблемы с нашими вертикальными рывками. Футболисты показали хорошую реализацию. Тактический план игроки выполнили", – отметил Пирло.