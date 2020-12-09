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Пирло отметил тактику и реализацию Ювентуса, а Куман упрекнул судью за пенальти

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Андреа и Рональд на связи

Пирло отметил тактику и реализацию Ювентуса, а Куман упрекнул судью за пенальти
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Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло подвел итоги матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Барселоной" (3:0). Наставник каталонцев Рональд Куман также прокомментировал результат встречи. Цитируют специалистов итальянские и испанские СМИ.

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"Нам было важно сыграть с большой отдачей и добиться результата. "Юве" продемонстрировал грамотный настрой и создал численный перевес в центре поля, было много ситуаций 3 в 2. У "Барселоны" ожидаемо возникли проблемы с нашими вертикальными рывками. Футболисты показали хорошую реализацию. Тактический план игроки выполнили", – отметил Пирло.

"Поражение стало следствием первого получаса. "Барселона" боялась, ей не хватало агрессии. Если судья дал пенальти на Роналду, то стоило назначать 11-метровый за нарушение на Месси. Замены? Я хочу защитить своих футболистов, график очень жесткий", – подытожил Куман.

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В статье: Андреа Пирло Ювентус (Турин) Лига чемпионов Рональд Куман Барселона Лига Чемпионов УЕФА
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Источник:
Football Italia

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Комментарии (2)
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metall5291 (Kharkiv)
09.12.2020 в 12:50
уже и Куман туда же, о судьях. Осталос вспомнить Переса.
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Spokoyno (Киев)
09.12.2020 в 11:00
Так "намальованих" пенальті могло бути і більше Проте Куману треба не своїх захищати та на суддів нападати, а до своєї роботи приглядатися. Поки це суцільний ЖАХ, бо командної гри так і НЕМА, є індивідуальна гра окремих гравців!
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