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Антонио Конте: Это невероятно! Мы доминировали 180 минут, но не забили ни одного гола Шахтеру

Лига Чемпионов
(1 голосов)
Антонио Конте: Это невероятно! Мы доминировали 180 минут, но не забили ни одного гола Шахтеру
Новина українською

Главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов по итогам 6 тура Лиги чемпионов - нулевой ничьи с "Шахтером".

Мы разочарованы, потому что у нас были шансы, но если ты не забиваешь, то не выигрываешь. "Шахтер" приехал сюда и поменял свою тактику, чтобы нас нейтрализовать. В прошлом сезоне они проиграли нам 0:5, поэтому в этот раз перестроились.

Надо оценваить все на трезвую голову. Не сейчас, после этого вылета. Мы разочарованы и сожалеем, но я абсолютно не чувствую, что нам не хватало решимости, сосредоточенности или агрессии. Нам не хватило только забитого мяча.

Команда отдала все силы, и игроки делали все, что было нужно. Это невероятно. Мы доминировали все 180 минут, но не забили ни одного гола в двух матчах с "Шахтером".

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В статье: Лига чемпионов Антонио Конте Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Комментарии (1)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
10.12.2020 в 10:57
Но, блъ, и не пропустили...
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