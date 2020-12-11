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Впереди всех. Гол Неймара признан лучшим в шестом туре ЛЧ
До этого стал лучшим футболистом
УЕФА продолжает подбивать итоги шестого тура ЛЧ. Был выбран лучший гол недели.
Бразилец Неймар забрал награду за свой точный удар в ворота "Истанбула". Опередить форвард сумел Анхелиньо, Маккени и Кунде.
???????? Neymar's golaço wins #UCL Goal of the Week ????#UCLGOTW | @nissansports pic.twitter.com/3GAZIlVOa0— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 11, 2020
Отметим, что Неймар также стал лучшим игроком
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Kolibri (Киевоград)
11.12.2020 в 21:21
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