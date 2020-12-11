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Впереди всех. Гол Неймара признан лучшим в шестом туре ЛЧ

Лига Чемпионов
(2 голосов)

До этого стал лучшим футболистом

Впереди всех. Гол Неймара признан лучшим в шестом туре ЛЧ
UA-Футбол
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УЕФА продолжает подбивать итоги шестого тура ЛЧ. Был выбран лучший гол недели.

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Бразилец Неймар забрал награду за свой точный удар в ворота "Истанбула". Опередить форвард сумел Анхелиньо, Маккени и Кунде.

Отметим, что Неймар также стал лучшим игроком шестого тура.

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В статье: Неймар Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
11.12.2020 в 21:21
Тройка голов реально крутые
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