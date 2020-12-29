Тактическая эволюция и сравнение статистики Шахтера и Динамо в Лиге чемпионов

В этом сезоне в основной сетке самого престижного клубного турнира Европы Украина была представлена двумя клубами. Подобной роскоши наш футбол не знал с 2015 года. Особой славы гранды УПЛ не снискали. Но и в грязь лицом не ударили. "Шахтер" и "Динамо" на двоих набрали 14 очков и финишировали в своих группах на третьих местах, квалифицировавшись в плей-офф Лиги Европы.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Реал 6 3 1 2 11-9 +2 10 2 "Боруссия" 6 2 2 2 16-9 +7 8 3 Шахтер 6 2 2 2 5-12 -7 8 4 "Интер" 6 1 3 2 7-9 -2 6

Чемпионы Украины демонстрировали крайне нестабильные результаты. Дважды обыграв "Реал", "горняки" умудрились потерпеть два поражения от Гладбаха с общим счетом – 0:10. Это была слишком большая ложка дегтя для такого относительно небольшого бочонка с медом, как выход в Лигу Европы. Позитива добавил тот факт, что команда Луиша Каштру остановила европейскую кампанию миланского "Интера". Быть в итоговой таблице выше, чем "нерадзурри" - это уже неплохо.

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Ювентус" 6 5 0 1 14-4 +10 15 2 "Барселона" 6 5 0 1 16-5 +11 15 3 Динамо 6 1 1 4 4-13 -9 4 4 "Ференцварош" 6 0 1 5 5-17 -12 1

Если амбициозный "Шахтер" до финального свистка матча шестого тура имел реальные шансы на первое место в одной из сильнейших групп Лиги чемпионов, то у "Динамо" в квартете G все было намного прозаичней. Уже после поражения от "Ювентуса" в первом туре главный тренер киевлян Мирча Луческу публично заявил, что на данном этапе развития его команда не способна конкурировать с ведущими клубами Италии и Испании, определив конкретную цель в ЛЧ – третье место. В итоге "Барселона" оспаривала с "Ювентусом" первое место, а Киев боролся с командой Сергея Реброва за путевку в 1/16 финала Лиги Европы.

Судьба противостояния Динамо и Ференцвароша решалась в их очных встречах, в которых сильнее оказалась команда Луческу.

Статистика "Шахтера" и "Динамо" в Лиге чемпионов 2020/21:

В скобках - позиция в рейтинге среди 32-х участников группового этапа

Несмотря на относительно неплохие турнирные показатели и результаты, представители УПЛ имеют достаточно низкие статистические данные.

Если цифры "Динамо", которое после четырехлетнего перерыва вернулось в Лигу чемпионов с самым молодым составом и наименьшим количеством легионеров в турнире, вполне можно воспринимать как адекватные, то с "Шахтера" спрос, разумеется, должен быть большим.

"Оранжево-черные" обладают гораздо большими ресурсами и амбициями. У команды есть своя игровая философия, о которой постоянно заявляют руководители клуба. Разумеется, когда директор по футболу цитирует президента после поражения в Суперкубке Украины, говоря о том, что лучше проиграть так, как "Шахтер", чем выиграть, как "Динамо" (имелась в виду - глубокая позиционная оборона киевлян), то это серьезный повод спросить за отказ от своих принципов в матчах ЛЧ и аномально низкие для своей философии цифры.

У "Шахтера" худший показатель среди всех 32-х команд по ударам по воротам. В среднем, за матч у команды Каштру – 6,8 подобных ТТД. При этом, "горняки" слишком много позволяли и соперникам – 15,5 ударов по своим воротам. Это тоже один из худших показателей в лиге. Двадцать второе место по владению мячом тоже не совсем соответствует философии, а 24,3 выноса за матч, думаю, ставят жирную точку в подобного рода рассуждениях. "Шахтер" является соседом "Динамо" в рейтингах по вышеперечисленным показателям. Лига чемпионов 2020/21 преподнесла "Шахтеру" хороший урок и подтолкнула к более интегральному развитию команды.

Любопытными являются данные по фолам и заработанным карточкам. Гранды украинского футбола оказались одними из наиболее корректных команд в Лиге чемпионов. Крайне вежливо отыграл "Шахтер" - наименьший показатель фолов (один первый тайм домашнего матча с "Боруссией" чего стоит) и предпоследнее место по желтым карточкам. "Динамо" в среднем фолило 11 раз за матч, но по желтым карточкам имеет одинаковый показатель с "горняками" - 1,2.

Эпизоды и мелочи в футболе имеют очень важное значение. На высочайшем уровне важность этих мелочей возрастает в разы. На мой взгляд, убогое и часто неадекватное судейство в чемпионате Украины в некоторой степени тоже негативно сказывается на выступлениях наших команд в еврокубках. В УПЛ и в Европе судят абсолютно по-разному. У нас практически за любой контакт подошвой с телом соперника можно получить красную карточку, часто случайный рикошет мяча в руку карается пенальти и карточкой. При этом судейские решения, которые вызывают абсолютное непонимание у всей футбольной общественности, имеют полную поддержку у главы комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.

У меня складывается впечатление, что наши арбитры вообще не смотрят матчи европейских топ-чемпионатов и еврокубков. В АПЛ, Серри А или Бундеслиге часто не дают даже желтую карточку в эпизодах, которые в ПЛ караются красной. Именно с этим можно связать столь вежливые действия наших команд в Лиге чемпионов. Я не призываю к грубой игре, но мелкий фол никто не отменял, да и жесткости дончанам и киевлянам явно не хватало.

Показатели на схемах подтверждают пассивность "Шахтера" в атакующей трети поля. А, при худших данных по ударам, нужно учитывать, что практически половина из них была нанесена из-за пределов штрафной и имела невысокий xG. Даже нынешняя команда Луческу чаще била по воротам из штрафной и больше времени проводила с мячом в третьей зоне.

Оба клуба по ходу группового турнира имели похожие проблемы и, в принципе, достаточно успешно с ними справлялись. Уже на старте сезона "Шахтер" подкосила эпидемия положительных проб на коронавирус. "Динамо" столкнулось с аналогичным испытанием на экваторе турнира. Иронией судьбы эпицентр кадровых проблем "Шахтера" и "Динамо" приходился на выездные матчи с грандами испанского футбола – "Реалом" и "Барселоной" соответственно.

Луиш Каштру в первых пяти турах использовал базовую для "Шахтера" схему – 4-3-3. В фазе игры без мяча, в позиционной игре в обороне дончане перестраивались на 4-1-4-1.

На схеме выше – экстренный вариант состава "горняков" на матч первого тура в Мадриде. Компактный низкий блок и быстрые атаки сделали "Шахтер" самым неудобным соперником "Реала". Достоинства и недостатки команд словно соседние фрагменты пазла – идеально подошли друг другу.

Молодежь "Шахтера" произвела фурор в Мадриде. Опытные игроки, постепенно выходящие из карантина, еще не набрали нужных кондиций, и главный тренер доверился тому же стартовому составу и в матче с "Интером".

В домашнем матче с командой Антонио Конте "Шахтер" явно отскочил. Гордость за четвертое очко в группе затмило реальное положение дел. "Шахтер" провел один из худших своих матчей в сезоне и лишь благодаря мастерству молодого Трубина, который стал одним из главных открытий уходящего года, и элементарному везению сумел выжать нулевую ничью. Уже домашний матч с "Интером" показал, что "Шахтер" испытывает очень большие проблемы при высоком прессинге соперника.

Во время спаренного противостояния с командой Марко Розе главный тренер "Шахтера" уже имел выбор для состава и ротации, но игнорирование важных проблем привели к катастрофическим поражениям. Гладбах демонстративно указал на те же проблемы, что и Конте, только на этот раз чемпионов Украины был не в силах спасти ни Трубин, ни Пятов.

После очередной победой над "Реалом" команда Каштру вернулась в большую игру и в последнем туре имела шансы, как на первое, так и на последнее места в группе. Пожалуй, после всего пережитого третье место и переход в плей-офф Лиги Европы можно считать успехом.

В этой неоднозначной кампании последнее слово было за Луишем Каштру. И слово это было сказано абсолютно в тему. Португальский специалист и его штаб досконально изучили соперника и приняли радикальное решение, которое принесло положительный результат. Этим решением был неожиданный для всех переход на схему с тремя центрбеками - 5-3-2.

Степаненко в роли центрального защитника был великолепен. Тройка позволила, на сколько это возможно, сдержать пару форвардов "Интера" - Мартинес, Лукаку, а широкая линия обороны максимально осложнила атакующую деятельность "неродзурри" на флангах и в полупространствах. Как и в киевском матче, "Интер" был сильнее, команда Конте была гораздо ближе к победе, чем "Шахтер", но на этот раз игровой план чемпионов Украины не был уничтожен, он реально работал. Ничья, позволившая "горнякам" продолжить свои еврокубковые приключения, выглядит вполне заслуженным вознаграждением за выход из зоны комфорта и проделанную серьезную работу над ошибками.

"Динамо" начало свой евросезон еще в квалификационных раундах. В матчах с АЗ и "Гентом" киевляне действовали по привычной для себя схеме 4-2-3-1. Учитывая специфику и уровень соперников по групповому турниру опытный Мирча Луческу с первого же тура показал, что он готов менять структуру в зависимости от технико-тактических характеристик соперников.

В матче первого тура с "Ювентусом" в фазе игры с мячом киевляне поддерживали структуру 4-2-3-1, но без мяча команда Луческу сразу перестраивалась на 4-5-1 или 4-1-4-1. Сидорчук закрывал центральную зону между линиями, где по традиции старался искать свободное пространство Рэмзи. Буяльский в отличие от стандартного варианта не составлял пару с Супрягой, а смещался в линию к Шапаренко и опускающимся вингерам.

Во втором туре "Динамо" полагалось уже на свою базовую (на тот момент) модель игры. В противостоянии с "Барселоной" Луческу вновь перевернул треугольник в центре поля и вернулся к варианту с одним опорным.

Теперь уже "Динамо" имело огромные кадровые ограничения из-за вируса. Если в первых турах вице-чемпионы Украины столкнулись с проблемами (травмы) в линии обороны, то на этот раз Луческу не мог рассчитывать на ключевых игроков середины поля - Сидорчука и Шапаренко. В ворота встал совсем молодой Нещерет. Впервые на подобном уровне, да еще и на левом фланге обороны вышел Шабанов. Варианты для коррективов по ходу игры были тоже максимально ограничены. Тем не менее, украинский клуб снова выдал один из лучших своих матчей на выезде с испанским грандом.

В киевском матче с золотой молодежью "Барсы" тренерский состав "Динамо" не мог рассчитывать на набравшего форму Цыганкова. Луческу наигрывал в чемпионате ассиметричную схему 4-2-3-1. На место правого вингера румынский специалист поставил Шапаренко, который смещался ближе к центру, но этот вариант не оправдал себя. Николай неорганично смотрелся на этой позиции.

В Турине "Динамо" использовало формацию 4-3-3 (4-1-4-1). В Италии команда Луческу вышла на новый уровень своего развития. Полчаса высокого интенсивного прессинга в противостоянии с "Ювентусом" - это был лучший отрезок "Динамо" в первой части сезона. Но пока киевляне способны лишь отрезками на равных конкурировать с топ-командами.

В решающем матче с "Ференцварошем" на первое место выходил результат. Киев вновь вернулся к 4-2-3-1 и был предельно осторожным.

Это был своего рода финал для обеих команд. На тот момент Фради были объективно сильнее, но первое, чему научил Луческу молодежь в Киеве – выжимать результат в матчах с равными соперниками. Этот навык оказался ключевым в решающих коммерческих поединках сезона – с АЗ, "Гентом" и "Ференцварошем".