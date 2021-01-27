Тренер Шахтера U-21 Валенте: В нынешнем сезоне Юношеской лиги УЕФА игрокам надо набраться опыта

Старший тренер " Шахтера " U21 Фернандо Валенте, который будет руководить командой U19 в Юношеской лиге УЕФА, прокомментировал результаты жеребьевки, новый формат турнира и задачи команды

– Насколько довольны жеребьевкой? "Порту" – наиболее удовлетворительный вариант?

– У нас была очень сильная группа, так что любой соперник был бы непростым. "Порту" – хорошая, квалифицированная команда. Я всегда говорю своим ребятам, что только в матчах с лучшими клубами они могут прогрессировать и становиться сильнее.

– Вы рады, что сыграете с соотечественниками?

– Конечно, у меня даже остались друзья среди тренеров "Порту", но я акцентирую внимание на своей команде. Юношеская лига УЕФА – шанс для каждого проявить себя. Разумеется, я знаю менталитет и характер "Порту", однако не могу сказать, что это станет весомым аргументом.

– Юношеская лига УЕФА ментально закаляет молодых игроков?

– Безусловно. У нас собрана лучшая украинская молодежь. Важно сделать ребят ментально сильными уже на этом этапе, и матчи с европейскими клубами – великолепная возможность. Вот даже у Академии "Порту" есть чему поучиться, ведь их слоган: "Мы ненавидим проигрывать". Наши футболисты в таких поединках смогут набраться ценной информации и опыта.

– Новый формат турнира усложняет задачу или, наоборот, является преимуществом?

– Время покажет, но знаю – будет непросто. Если турнир построен таким образом, что с соперником будет лишь одна игра, то вы понимаете: каждый матч сродни финалу. При этих обстоятельствах нужно быть максимально сфокусированными на отдельно взятом поединке.

– "Шахтер" дошел до финала Юношеской лиги УЕФА – 2014/15, а "Порту" выиграл турнир в сезоне-2018/19. Насколько статистика имеет значение в этом противостоянии?

– Не думаю, что статистика важна. Понимаете, в юношеском футболе команды меняются очень быстро. Тогда были совсем другие игроки и тренеры, а нас ждет уже новая история.

– Смогут ли "горняки" подойти к поединку в оптимальной форме, ведь на 2–3 марта "Шахтер" U19 проведет только три матча чемпионата Украины?

– Нам следует хорошо подготовиться, так как у "Порту" зимой не было паузы, соперник регулярно играл. К тому же команда участвует во Второй лиге Португалии, что также немаловажно. В этом смысле у оппонента преимущество, но мы должны успеть войти в кондиции к матчу с "Порту".

– Каковы цели "Шахтера" U19 в еврокубке?

– Как вы знаете, у нас происходят существенные кадровые изменения, много новых ребят. Нужно постараться адаптировать их и помочь проявить наилучшие качества. Турнир – отличная возможность, чтобы вводить молодежь в игру на фоне сильных команд. Сейчас футболистам надо набраться опыта, что пригодится уже в следующей Юношеской лиге УЕФА.