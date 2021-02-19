Игрок Боруссии: Холанд и Мбаппе - это будущие Месси и Роналду

Защитник дортмундской "Боруссии" Матеу Морей прокомментировал игру своего партнера по команде норвежца Эрлинга Холанда (отличился дублем в матче 1/8 ЛЧ с "Севильей").

Холанд - это просто "зверь". Это беспощадный игрок, у которого есть все, чтобы стать лучшим в мире. Мы очень рады, что он с нами. Надеюсь, Эрлинг будет играть за Боруссию еще долго.

Холанд - это машина! Если он забивает два, то хочет забить три. Если забивает три, то хочет забить четыре! Он состоит из амбиций.

Мы наблюдаем за становлением нового соперничества. Много лет мы смотрели на борьбу Месси и Криштиану Роналду, а теперь мы увидим битву Холанда и Мбаппе. За ними - будущее футбола, они оба станут важными игроками, - цитирует Mundo Deportivo.