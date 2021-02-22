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Форвард Аталанты – о победе над Наполи: Если сыграем с тем же рвением, то сильно усложним жизнь Реалу
Азарт, страсть, стремление, оптимизм
FIFA Ultimate Team
Нападающий Аталанты Луис Муриэль уверен, что у команды из Бергамо есть шансы добиться успеха в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Цитирует страйкера Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
"Было очень важно победить сегодня, ведь успех может иметь решающее значение в битве за место в зоне Лиги чемпионов. Также эти три очка дают нам импульс перед матчем в среду с мадридским "Реалом". Мы хотим максимально распорядиться предоставленной возможностью и доказать, что справляемся с выполнением задач".
"Если сыграем с тем же рвением, то сильно усложним жизнь мадридскому "Реалу".
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