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Форвард Аталанты – о победе над Наполи: Если сыграем с тем же рвением, то сильно усложним жизнь Реалу

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Азарт, страсть, стремление, оптимизм

Форвард Аталанты – о победе над Наполи: Если сыграем с тем же рвением, то сильно усложним жизнь Реалу

FIFA Ultimate Team

Новина українською

Нападающий Аталанты Луис Муриэль уверен, что у команды из Бергамо есть шансы добиться успеха в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Цитирует страйкера Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

"Было очень важно победить сегодня, ведь успех может иметь решающее значение в битве за место в зоне Лиги чемпионов. Также эти три очка дают нам импульс перед матчем в среду с мадридским "Реалом". Мы хотим максимально распорядиться предоставленной возможностью и доказать, что справляемся с выполнением задач".

"Если сыграем с тем же рвением, то сильно усложним жизнь мадридскому "Реалу".

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В статье: Аталанта (Бергамо) Реал (Мадрид) Луис Муриэль
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Источник:
Football Italia

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Комментарии (1)
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dazo31
22.02.2021 в 14:25
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