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У наставника действующего победителя Лиги чемпионов есть план победы над Лацио

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Главное чтобы игроки его придерживались

У наставника действующего победителя Лиги чемпионов есть план победы над Лацио

Новина українською

Главный тренер немецкой "Баварии" Ханс-Дитер Флик дал комментарий перед матчем против "Лацио" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

В Лиге чемпионов для успеха всегда надо демонстрировать свой лучший футбол. Это особые матчи для любого клуба. Жду от футболистов повышенной мотивации.

У нас есть четкое представление о том, как мы хотим играть.

Этот план нужно воплощать в жизнь с началом каждого матча. Но я абсолютно уверен в своей команде, цитирует тренера действующего чемпиона ЛЧ УЕФА.

Первый поединок "Лацио" - "Бавария" состоится завтра, 23 февраля. Начало в 22:00.

Читайте такжеФлик о поражении от Айнтрахта: Я не волнуюсь. Можно отметить игру во втором тайме
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В статье: Ханси Флик
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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
22.02.2021 в 21:53
Однозначно Аталанта должна смачным подсRачником вышвырнуть из ЛЧ вонючую мадридскую канализацию.
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