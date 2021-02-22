У наставника действующего победителя Лиги чемпионов есть план победы над Лацио

Главный тренер немецкой "Баварии" Ханс-Дитер Флик дал комментарий перед матчем против "Лацио" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

В Лиге чемпионов для успеха всегда надо демонстрировать свой лучший футбол. Это особые матчи для любого клуба. Жду от футболистов повышенной мотивации.

У нас есть четкое представление о том, как мы хотим играть.

Этот план нужно воплощать в жизнь с началом каждого матча. Но я абсолютно уверен в своей команде, цитирует тренера действующего чемпиона ЛЧ УЕФА.