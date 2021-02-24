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Брюгге – Динамо. АУДИО онлайн трансляция второго матча 1/16 финала Лиги Европы

Лига Чемпионов
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Брюгге – Динамо. АУДИО онлайн трансляция второго матча 1/16 финала Лиги Европы

UEFA

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют второй поединок 1/16 финала второго по значимости клубного европейского турнира между бельгийским "Брюгге" и киевским "Динамо".

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Результат первой встречи тяжело назвать удовлетворительным – подопечные Луческу упустили победу в Киеве, на гол Буяльского бельгийцы ответили точным ударом головой Мехеле (1:1). Сможет ли Мирча, используя весь свой богатый опыт, пробиться с "Динамо" в следующую стадию турнира? Как скорректирует действия "Брюгге" коронавирус? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 25 февраля – в 21:55 по киевскому времени.

Комментаторы: Сергей Швец и Александр Рыженко

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В статье: Мирча Луческу Лига Европы Брюгге Динамо (Киев) Трансляция Аудио онлайн стрим
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