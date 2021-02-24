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Брюгге – Динамо. АУДИО онлайн трансляция второго матча 1/16 финала Лиги Европы
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UEFA
Журналисты UA-Футбол прокомментируют второй поединок 1/16 финала второго по значимости клубного европейского турнира между бельгийским "Брюгге" и киевским "Динамо".
Результат первой встречи тяжело назвать удовлетворительным – подопечные Луческу упустили победу в Киеве, на гол Буяльского бельгийцы ответили точным ударом головой Мехеле (1:1). Сможет ли Мирча, используя весь свой богатый опыт, пробиться с "Динамо" в следующую стадию турнира? Как скорректирует действия "Брюгге" коронавирус? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 25 февраля – в 21:55 по киевскому времени.
Комментаторы: Сергей Швец и Александр Рыженко
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