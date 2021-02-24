Боруссия М - Манчестер Сити 0:2. Без огня, но с искринкой

Первые полчаса встречи напоминали классическое противостояние плей-офф, а именно первую игру, когда все понимают, что судьба путевки в четвертьфинал решится в ответном поединке. Такая себе шахматная партия, без особого риска, рассчетливая и позиционная игра. Все изменилось после пропущенного мяча, команда Розе стала нервничать, чаще ошибаться, показав неубедительный футбол. Если сравнивать, например, с недавними матчами против "Шахтера", когда Гладбах делал на поле все, что хотел, в этот раз почти ничего не удалось показать номинальным хозяевам втречи.

"Ман Сити" постепенно включал прессинг, увеличивал давление на ворота соперника, словно испытывал его, проверяя - насколько его хватит. "Боруссия" наверняка знала, в какой форме находятся "горожане", что сдержать их очень непросто, но выводов из прошлых матчей "Сити" не было сделано. Хотя, будем честными, реальных шансов отстоять приемлемый результат у немецкой команды не могло быть. Показательный первый гол.

Когда прошел навес в штрафную от Конселу, защитники Гладбаха ошиблись, не выдержав линии, Бернардо Силва выскочил из-за спины оппонента и головой пробил точно в цель. Очень редко невысокий португалец забивает головой (из 35-им мячей это его только третий мяч головой), но тут ему позволили совершить маленькое чудо.

Великолепную возможность увеличить счет в первом тайме упустил Жезус, завозился с мячом в штрафной бразилец. Старался Стерлинг, Рахим в роли капитана смотрится очень неплохо, но подводит его низкая реализация моментов. Что-то постоянно мешает ему, может не хватает уверенности.

Из моментов "Боруссии" стоит отметить удар Плеа пяткой, рядом со штангой пролетел мяч. Может еще заслужил внимания Хофман (за активность). Плюс во втором тайме Плеа наносил еще один неплохой удар. Конечно, этого мало, "Ман Сити" даже не заметил этих уколов.

Фоден, Стерлинг, Жезус могли забивать второй мяч и забил... Жезус. Забил как таранный форвард Габриэль, получилось это после великолепной скидки Бернандо Силвы. Несмотря на достаточно скромные физические данные Жезуса, он выиграл позицию, подловил оппонентов на очередной ошибке и с близкого расстояния переправил мяч в сетку.

На последних минутах "Боруссия" могла забить гол, который сохранял бы теоретические шансы на выход в четвертьфинал. Неожиданная обоезка возле ворот, Ханнес Вольф оказался один на один и не переиграл Эдерсона. Невероятный сейв совершил голкипер "Сити". Можно смело говорить, что ответная игра, которая, скорее всего, все же пройдет в Англии, становится символической. Разве только команда Розе совершит чудо на уровне фатастики, или даже фэнтези.

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Стадион: Пушкаш Арена (Будапешт)

Главный судья: Артур Соареш Диаш (Португалия)

Боруссия М - Манчестер Сити 0:2

Голы: Б. Силва 29, Г. Жезус 65

Боруссия Менхенгладбах: 1. Зоммер, 18. Ляйнер (Лазаро 63), 25. Бенсебаини, 30. Эльведи, 6. Крамер, 8. Закария, 13. Штиндль (Эмболо 74), 23. Хофманн, 28. Гинтер, 32. Нойхаус, 14. Плеа (Тюрам 63).

Манчестер Сити: 31. Эдерсон, 2. Уолкер, 3. Диаш, 14. Лапорт, 27. Канселу, 7. Стерлинг (Марез 69), 16. Родри, 20. Б. Силва, 47. Фоден (Торрес 80), 8. Гюндоган, 9. Г. Жезус (Агуэро 80).