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Понадобилось 10 секунд. 14 лет назад Рой Макай забил самый быстрый гол в истории ЛЧ

Лига Чемпионов
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Сможет ли кто-то превзойти достижение голландца?

Понадобилось 10 секунд. 14 лет назад Рой Макай забил самый быстрый гол в истории ЛЧ

Фото: ФК Бавария/автор неизвестен

UA-Футбол
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Прошло ровно 14 лет с момента ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов, в котором "Реал" пожаловал в гости к "Баварии". Мадридский клуб победил дома 3:2 и надеялся закрепить успех, но очень быстро растерял преимущество. Можно сказать, рекордно быстро.

"Сливочные" очень спокойно развели с центра поля, Гаго отпасовал на Роберто Карлоса, но бразилец не сумел нормально принять мяч, позволив Салихамиджичу завладеть сферой. Босниец быстро нашел в штрафной Макая, который идеально завершил спонтанную атаку. Для взятия ворот мюнхенцам понадобилось 10.12 секунд. Рекорд.

На 67-й минуте Лусио укрепил преимущество мюнхенцев, а гол Руда ван Нистелроя уже ни на что не влиял. "Бавария" победила 2:1, прошла в четвертьфинал, где вылетала от "Милана".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Рой Макаай
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