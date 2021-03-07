Понадобилось 10 секунд. 14 лет назад Рой Макай забил самый быстрый гол в истории ЛЧ

Прошло ровно 14 лет с момента ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов, в котором "Реал" пожаловал в гости к "Баварии". Мадридский клуб победил дома 3:2 и надеялся закрепить успех, но очень быстро растерял преимущество. Можно сказать, рекордно быстро.

"Сливочные" очень спокойно развели с центра поля, Гаго отпасовал на Роберто Карлоса, но бразилец не сумел нормально принять мяч, позволив Салихамиджичу завладеть сферой. Босниец быстро нашел в штрафной Макая, который идеально завершил спонтанную атаку. Для взятия ворот мюнхенцам понадобилось 10.12 секунд. Рекорд.

На 67-й минуте Лусио укрепил преимущество мюнхенцев, а гол Руда ван Нистелроя уже ни на что не влиял. "Бавария" победила 2:1, прошла в четвертьфинал, где вылетала от "Милана".