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УЕФА за расистский скандал в матче ПСЖ - Истанбул ББ дисквалифицировал судью
Проблема в подборе слов
Обнародовано решение УЕФА о поединке группового этапа Лиги чемпионов между ПСЖ и "Истанбул Басакшехир". Его приостановили уже на 14 минуте после обвинений в расизме и "неадекватном поведении".
Четвертому арбитру матча, румыну Себастьяну Колтеску, запрещено выполнять "любые функции судьи до конца сезона 2020/21, то есть до 30 июня 2021".
При этом не установлено, что Колтеску нарушал статьи УЕФА, в которых говорится о расизме и другие дискриминационные действия.
Колтеску вызвал скандал из-за того, что описал камерунского тренера-помощника "Башакшехира" Пьера Вебо как "черный" или "негру" на румынском языке.
Колтеску также должен посетить образовательную программу вместе с помощником арбитра Октавианом Совре. Последний ушел от запрета, но получил выговор за неадекватное поведение.
В своем заявлении УЕФА, руководящий орган европейского футбола заявил, что "чиновники должны быть адекватно и специально подготовленные для принятия лучших решений по подбору слов".
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