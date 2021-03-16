Челси – Атлетико. АУДИО онлайн трансляция второго матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Журналист UA-Футбол прокомментирует второй поединок 1/8 финала главного клубного европейского турнира между мадридским "Атлетико" и лондонским "Челси".

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Первый матч "Челси" выиграл с минимальным счетом 0:1 в гостях в Будапеште – теперь лондонцы примут мадридцев на "Стэмфорд Бридж". Как будет действовать Тухель в ответном матче? Есть ли у Симеоне план выхода в четвертьфинал после провала на нейтральном поле? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 17 марта – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Влад Петрушевский