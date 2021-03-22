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В Челси устроили вечеринку по случаю удачной жеребьевки

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Португальцы заметили

В Челси устроили вечеринку по случаю удачной жеребьевки

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Бывший игрок "Порту" и сборной Португалии Паулу Футре высказался о предстоящем противостоянии команды с английским Челси в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Хотел позвонить Сержиу Консейсау [наставник "Порту"], но у них был матч. Так вот, игроки лондонского "Челси" праздновали! Они праздновали, когда поняли, что им в соперники достался "Порту".

Об этом написали в английской прессе, а потом я кое-кому позвонил, и мне подтвердили! Игрокам "Порту" нужно выкладываться, как никогда. Знаете почему? Соперник считает, что уже прошел дальше.

Когда мне это сказали, я был в шоке! И я бы сделал все, чтобы сыграть лучше против "Челси". Игроки "Порту" должны умереть на поле.

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Соперник считает, что он уже в полуфинале. Они праздновали, когда узнали, что сыграют с "Порту". Можно вылететь, но заставить их попотеть, - сказал Футре, которого цитирует Record.

Первый поединок противостояния "Порту" - "Челси" состоится 7 апреля, ответный матч в Лондоне - 13 апреля.

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В статье: Лига чемпионов Челси (Лондон) Паулу Футре Порту
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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
22.03.2021 в 23:03
Було би здорово , якби Порту надер зад тому зухвалому Челсі! Let’s go Dragons!
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