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В Челси устроили вечеринку по случаю удачной жеребьевки
Португальцы заметили
Бывший игрок "Порту" и сборной Португалии Паулу Футре высказался о предстоящем противостоянии команды с английским Челси в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Хотел позвонить Сержиу Консейсау [наставник "Порту"], но у них был матч. Так вот, игроки лондонского "Челси" праздновали! Они праздновали, когда поняли, что им в соперники достался "Порту".
Об этом написали в английской прессе, а потом я кое-кому позвонил, и мне подтвердили! Игрокам "Порту" нужно выкладываться, как никогда. Знаете почему? Соперник считает, что уже прошел дальше.
Когда мне это сказали, я был в шоке! И я бы сделал все, чтобы сыграть лучше против "Челси". Игроки "Порту" должны умереть на поле.
Соперник считает, что он уже в полуфинале. Они праздновали, когда узнали, что сыграют с "Порту". Можно вылететь, но заставить их попотеть, - сказал Футре, которого цитирует Record.
Первый поединок противостояния "Порту" - "Челси" состоится 7 апреля, ответный матч в Лондоне - 13 апреля.
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