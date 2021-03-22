В Челси устроили вечеринку по случаю удачной жеребьевки

Бывший игрок "Порту" и сборной Португалии Паулу Футре высказался о предстоящем противостоянии команды с английским Челси в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Хотел позвонить Сержиу Консейсау [наставник "Порту"], но у них был матч. Так вот, игроки лондонского "Челси" праздновали! Они праздновали, когда поняли, что им в соперники достался "Порту".

Об этом написали в английской прессе, а потом я кое-кому позвонил, и мне подтвердили! Игрокам "Порту" нужно выкладываться, как никогда. Знаете почему? Соперник считает, что уже прошел дальше.

Когда мне это сказали, я был в шоке! И я бы сделал все, чтобы сыграть лучше против "Челси". Игроки "Порту" должны умереть на поле.