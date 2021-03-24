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Реал потерял игрока накануне поединков Лиги чемпионов с Ливерпулем

Лига Чемпионов
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Во втором матче может сыграть

Реал потерял игрока накануне поединков Лиги чемпионов с Ливерпулем

Chema Rey / MARCA

Новина українською

Центральный полузащитник мадридского "Реала" уругваец Федерико Вальверде получил повреждения.

Как сообщает Marca, у 22-летнего хавбека мышечная травма. Он пропустит не меньше 2 недель. Его участие в первом матче с "Ливерпулем" в четвертьфинале Лиги чемпионов (6 апреля) - под большим вопросом.

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В этом сезоне в составе "Реала" Вальверде провел 25 матчей, забил 3 гола, отдал 1 результативную передачу.

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В статье: Лига чемпионов Реал (Мадрид) Ливерпуль Федерико Вальверде
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