Реал потерял игрока накануне поединков Лиги чемпионов с Ливерпулем

Центральный полузащитник мадридского "Реала" уругваец Федерико Вальверде получил повреждения.

Как сообщает Marca, у 22-летнего хавбека мышечная травма. Он пропустит не меньше 2 недель. Его участие в первом матче с "Ливерпулем" в четвертьфинале Лиги чемпионов (6 апреля) - под большим вопросом.

В этом сезоне в составе "Реала" Вальверде провел 25 матчей, забил 3 гола, отдал 1 результативную передачу.