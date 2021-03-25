Чеферин: Идея реформы ЛЧ великолепна. Кто ее критикует, не понимают сути

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о грядущей реформе Лиги чемпионов.

"Сегодня в основном турнире участвуют 32 клуба, а с введением реформы их станет 36. То есть пройти квалификацию смогут те же, плюс еще 4 участника.

Но мы иногда сталкиваемся с типичным популизмом и неправильным толкованием самой идеи. А она великолепна: шансов пройти у вас будет еще больше, поскольку больше команд будет участвовать. А те, кто говорит, что это может стать проблемой, скорее всего, не слушают внимательно или же не понимают сути реформы", - заявил Чеферин.

Напомним, что с 2024 года Лига чемпионов будет проводиться в новом формате. Главные нововведения – расширение количества участников до 36 и отмена традиционного группового этапа. Результаты команд будут сводиться в единую таблицу.

Предполагается, что количество матчей в Лиге чемпионов возрастет с нынешних 125 до 225.