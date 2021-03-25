Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чеферин: Идея реформы ЛЧ великолепна. Кто ее критикует, не понимают сути
Будут играть по швейцарской системе
Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о
"Сегодня в основном турнире участвуют 32 клуба, а с введением реформы их станет 36. То есть пройти квалификацию смогут те же, плюс еще 4 участника.
Но мы иногда сталкиваемся с типичным популизмом и неправильным толкованием самой идеи. А она великолепна: шансов пройти у вас будет еще больше, поскольку больше команд будет участвовать. А те, кто говорит, что это может стать проблемой, скорее всего, не слушают внимательно или же не понимают сути реформы", - заявил Чеферин.
Напомним, что с 2024 года Лига чемпионов будет проводиться в новом формате. Главные нововведения – расширение количества участников до 36 и отмена традиционного группового этапа. Результаты команд будут сводиться в единую таблицу.
Предполагается, что количество матчей в Лиге чемпионов возрастет с нынешних 125 до 225.
Популярное сейчас
- Презентация новичков Металла, Кобин подал в отставкку. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Журналист назвал причину, почему Пятов потерял место в клубе - все дело в вопросе Каштру
- Лидер сборной Франции усомнился в тактическом решении Дешама на матч с Украиной
- В Челси устроили вечеринку по случаю удачной жеребьевки
- Исторический день для нашей семьи. Влада Седан поздравила мужа и сборную Украины
- Тибо Куртуа снова оказался в центре слухов об ухаживании за инстаграм-моделями. ФОТО