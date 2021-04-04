Немецкий арбитр рассудит матч ЛЧ между Реалом и Ливерпулем

После трехнедельной паузы возвращаются матчи Лиги Чемпионов. Стали известны судейские назначения на поединки, которые состоятся во вторник 6 апреля.

Первую встречу между "Реалом" и "Ливерпулем" рассудит соотечественник тренера "мерсисайдцев" немец Феликс Брих. На линии ему будут помогать Марк Борш, Штефан Лупп, а четвертым рефери будет работать Тобиас Штилер.

В этом году Брих обслуживал встречу "Атлетико" - "Челси" (0:1) в 1/8 финала ЛЧ. Тогда он защитал чудо-гол Оливье Жиру после просмотра VAR.

Параллельно с противостоянием в Испании пройдет матч между "Манчестер Сити" и "Боруссией Д", на котором главным арбитром назначен румын Овидиу Хацеган. Его ассистентами будут: Октавиан Шовре и Себастьян Георге, четвертый рефери - Иштван Ковач.

Команда Хацегана прославилась из-за расистского скандала в матче группового этапа ЛЧ этого сезона между "ПСЖ" и "Башакшехиром". Тогда резервный арбитр Себастьян Кольцеску сказал "черный" одному из игроков турков. Позже УЕФА оправдала рефери, однако на этом матче он не будет работать.

Начало обоих поединков запланировано на 22:00.