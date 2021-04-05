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В среду команде играть с Баварией: игрок ПСЖ сдал положительный тест на COVID-19

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В среду команде играть с Баварией: игрок ПСЖ сдал положительный тест на COVID-19

Фото: Icon Sport / Anthony Dibon

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Защитник "Пари Сен-Жермен" Алессандро Флоренци сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Итальянский футболист уже отправился на самоизоляцию.

Мюнхенская "Бавария" примет парижан в рамках ¼ финала Лиги чемпионов уже в среду, 7 апреля. Таким образом, футболист точно пропустит поединок с немцами.

В настоящее время Флоренци защищает цвета французского гранда на правах аренды, контракт 30-летнего исполнителя принадлежит "Роме".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Алессандро Флоренци Пари Сен-Жермен (Париж) коронавирус
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Источник:
L'Équipe

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