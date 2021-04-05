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В среду команде играть с Баварией: игрок ПСЖ сдал положительный тест на COVID-19
Неприятности
Фото: Icon Sport / Anthony Dibon
Защитник "Пари Сен-Жермен" Алессандро Флоренци сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Итальянский футболист уже отправился на самоизоляцию.
Мюнхенская "Бавария" примет парижан в рамках ¼ финала Лиги чемпионов уже в среду, 7 апреля. Таким образом, футболист точно пропустит поединок с немцами.
Suite au dernier test PCR Sars-Cov2, Alessandro Florenzi est confirmé positif.— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 5, 2021
Il va donc respecter l’isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié. Pour rappel, le joueur était à l’isolement depuis quelques jours par précaution.
В настоящее время Флоренци защищает цвета французского гранда на правах аренды, контракт 30-летнего исполнителя принадлежит "Роме".
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