В среду команде играть с Баварией: игрок ПСЖ сдал положительный тест на COVID-19

Защитник "Пари Сен-Жермен" Алессандро Флоренци сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Итальянский футболист уже отправился на самоизоляцию.

Мюнхенская "Бавария" примет парижан в рамках ¼ финала Лиги чемпионов уже в среду, 7 апреля. Таким образом, футболист точно пропустит поединок с немцами.

Suite au dernier test PCR Sars-Cov2, Alessandro Florenzi est confirmé positif.



Il va donc respecter l’isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié. Pour rappel, le joueur était à l’isolement depuis quelques jours par précaution. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 5, 2021

В настоящее время Флоренци защищает цвета французского гранда на правах аренды, контракт 30-летнего исполнителя принадлежит "Роме".