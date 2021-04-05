Бавария – Пари Сен-Жермен. АУДИО онлайн трансляция первого матча ¼ финала Лиги чемпионов

Журналист UA-Футбол прокомментирует первый поединок четвертьфинала главного клубного европейского турнира между мюнхенской "Баварией" и французским "Пари Сен-Жермен".

Флику и Почеттино придется обходиться без Роберта Левандовского, Хуана Берната, Марко Верратти, Леандро Паредеса и некоторых других футболистов. Тем не менее, Ханси и Маурисио наверняка отлично изучили друг друга. Увидим ли мы повторение финала ЛЧ? Сможет ли "Бавария" добиться положительного результата без своего лидера? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 7 апреля – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Егор Старков