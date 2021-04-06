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Основной игрок Баварии пропустит матч с ПСЖ

Лига Чемпионов
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У Гнабри болит горло

Основной игрок Баварии пропустит матч с ПСЖ

Gnabry

Новина українською

Полузащитник "Баварии" Серж Гнабри, скорее всего, пропустит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ". Об этом рассказал главный тренер Ханс-Дитер Флик.

"Бавария" должна действовать более компактно, пытаться закрыть свободные зоны. Хотим продемонстрировать это в матче с "ПСЖ". Нужно хорошо действовать позиционно и незамедлительно оказывать давление на нашего соперника.

Марк Рока завтра не сыграет из-за травмы. У Гнабри болит горло, скорее всего, он пропустит матч. Рады, что Шупо-Мотинг с нами. Он важный игрок для "Баварии". Шупо показал свое мастерство в "Лейпциге", — сказал Флик.

Матч "Бавария" — "ПСЖ" состоится 7 апреля.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Серж Гнабри ПСЖ
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