Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Винисиус Жуниор - второй самый молодой автор гола Реала в плей-офф Лиги чемпионов
Первый уже завершил карьеру
Фото: Opta
Возраст бразильского вингера левого фланга "Реал Мадрид" Винисиуса Жуниора - 20 лет и 268 дней. Он - второй самый молодой бомбардир "Реала" в плей-офф Лиги чемпионов.
Сейчас он забил 2 гола "Ливерпулю" в 1/4.
Первым бомбардиром является Рауль Гонсалес (18 лет 253 дня), забивший в марте 1996 года в поединке против "Ювентуса". Он завершил карьеру игрока в 2015 году.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Сборная Украины проведет матчи ЕВРО-2020 в Румынии со зрителями
- Расстрельный список. Кто покинет Барселону?
- Матч Динамо - СК Днепр-1 состоится в Днепре
- Виктор Леоненко: Динамо полностью обыграло Александрию
- Девушка дня. Роскошная фитнес-модель, которая мотивирует будущего одноклубника Зинченко. ФОТО
- Сколько зарабатывают футболисты Шахтера. Зарплаты игроков в 2021 году
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...