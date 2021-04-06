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Винисиус Жуниор - второй самый молодой автор гола Реала в плей-офф Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Первый уже завершил карьеру

Винисиус Жуниор - второй самый молодой автор гола Реала в плей-офф Лиги чемпионов

Фото: Opta

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Возраст бразильского вингера левого фланга "Реал Мадрид" Винисиуса Жуниора - 20 лет и 268 дней. Он - второй самый молодой бомбардир "Реала" в плей-офф Лиги чемпионов.

Сейчас он забил 2 гола "Ливерпулю" в 1/4.

Первым бомбардиром является Рауль Гонсалес (18 лет 253 дня), забивший в марте 1996 года в поединке против "Ювентуса". Он завершил карьеру игрока в 2015 году.

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В статье: Реал (Мадрид) Рауль Гонсалес Бланко Винисиус Жуниор
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