Винисиус Жуниор - второй самый молодой автор гола Реала в плей-офф Лиги чемпионов

Возраст бразильского вингера левого фланга "Реал Мадрид" Винисиуса Жуниора - 20 лет и 268 дней. Он - второй самый молодой бомбардир "Реала" в плей-офф Лиги чемпионов.

Сейчас он забил 2 гола "Ливерпулю" в 1/4.

Первым бомбардиром является Рауль Гонсалес (18 лет 253 дня), забивший в марте 1996 года в поединке против "Ювентуса". Он завершил карьеру игрока в 2015 году.