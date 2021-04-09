За дубль в ворота Ливерпуля: вингер мадридского Реала – лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Вингер "Реала" Винисиус Жуниор признан лучшим исполнителем недели в рамках главного клубного европейского турнира. Бразильский исполнитель оформил дубль в первом матче четвертьфинала с английским "Ливерпулем" (3:1).

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На приз также претендовали: полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне (гол дортмундской "Боруссии"), нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе (дубль в поединке с "Баварией") и полузащитник лондонского "Челси" Жоржиньо (ассист в игре с "Порту").

В 2018 году Винисиус подписал контракт со "сливочными". Он первый игрок в истории "меренг" 2000 года рождения, который сыграл официальный матч.