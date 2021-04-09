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За дубль в ворота Ливерпуля: вингер мадридского Реала – лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Расстроил Алиссона

За дубль в ворота Ливерпуля: вингер мадридского Реала – лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Real

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Вингер "Реала" Винисиус Жуниор признан лучшим исполнителем недели в рамках главного клубного европейского турнира. Бразильский исполнитель оформил дубль в первом матче четвертьфинала с английским "Ливерпулем" (3:1).

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На приз также претендовали: полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне (гол дортмундской "Боруссии"), нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе (дубль в поединке с "Баварией") и полузащитник лондонского "Челси" Жоржиньо (ассист в игре с "Порту").

В 2018 году Винисиус подписал контракт со "сливочными". Он первый игрок в истории "меренг" 2000 года рождения, который сыграл официальный матч.

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В статье: Лига чемпионов Реал (Мадрид) Лига Чемпионов УЕФА Винисиус Джуниор Винисиус Жуниор
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Комментарии (2)
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Dr. House (Поділля)
09.04.2021 в 14:14
Справедливо!!! Но как умиляет, как Барсодрочеры с него ещё недавно стебались, забыв о своих Коутиньо, Пьяничах, Боатенгах, Гризманах и прочих...А он и в Эль- Классико ввалил им в прошлом сезоне можно считать чемпионский и сейчас превращается в будущего незаменимого игрока Реала
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hardcorepwnz (Украина)
09.04.2021 в 14:44
А как они рассказывают о судейских ошибках в пользу Мадрида, но напрочь забывают об ошибках в их пользу))
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