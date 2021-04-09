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За дубль в ворота Ливерпуля: вингер мадридского Реала – лучший игрок недели в Лиге чемпионов
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Real
Вингер "Реала" Винисиус Жуниор признан лучшим исполнителем недели в рамках главного клубного европейского турнира. Бразильский исполнитель оформил дубль в первом матче четвертьфинала с английским "Ливерпулем" (3:1).
На приз также претендовали: полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне (гол дортмундской "Боруссии"), нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе (дубль в поединке с "Баварией") и полузащитник лондонского "Челси" Жоржиньо (ассист в игре с "Порту").
⚪️ Винисиус Жуниор - Игрок недели в #ЛигаЧемпионов! ????— УЕФА (@UEFAcom_ru) April 9, 2021
⚽️⚽️ ???? Ливерпуль pic.twitter.com/wj9ZZE8HmL
В 2018 году Винисиус подписал контракт со "сливочными". Он первый игрок в истории "меренг" 2000 года рождения, который сыграл официальный матч.
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