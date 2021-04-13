Оценки Холанду и Беллингему. Тренер Боруссии видит, что одной веры в победу над Ман Сити - мало

Эдин Терзич, наставник немецкой "Боруссии" Дортмунд, высказался о завтрашнем (22:00) противостоянии с английским "Манчестер Сити" в поединке 1/4 Лиги чемпионов (первый поединок - 1:2).

Развитие Джуда Беллингема [английский полузащитник "Боруссии", забил гол в матче Бундеслиги со "Штутгартом"] никого не удивляет. Мы видим, как он тренируется и работает. Он - большой талант и фантастический игрок. Но прежде всего - он молодой. Мы поддерживаем его везде и стараемся развивать лучше.

Эрлинг Холанд был чрезвычайно важным фактором для нас в последних играх, даже если он не забивал голы. Он всегда много бегает и отдает хорошие передачи. Как команда, мы, конечно, надеемся, что он вскоре снова забьет.

Имеем большую веру в победу, но одной веры будет мало. Мы показали, что можем противостоять лучшим командам. Это будет очень трудная задача, но мы должны упорно работать и быть сильными завтра, - цитирует Терзича УЕФА.