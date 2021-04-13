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Лига Чемпионов. ПСЖ – Бавария 0:1. Париж заслуженно идёт дальше

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Французы отомстили за прошлогодний финал

Лига Чемпионов. ПСЖ – Бавария 0:1. Париж заслуженно идёт дальше

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською
Лига Чемпионов. 1/4 финала, ответный матч
13 апреля. Париж, "Парк де Пренс"
"Пари Сен-Жермен" 0:1 "Бавария"
Гол: Чупо-Мотинг (40)
(Первый матч – 3:2)

ПСЖ: Навас – Диалло (Баккер, 58), Кимпембе, Данилу, Дагба – Паредес, Гуйе – Дракслер (Кин, 72), Неймар, Ди Мария (Эррера, 88) – Мбаппе

"Бавария": Нойер – Дэвис (Мусиала, 71), Эрнандес, Боатенг, Павар – Алаба, Киммих – Коман, Мюллер, Сане – Чупо-Мотинг (Мартинес, 85)

Предупреждения: Дагба (55), Эррера (90) – Алаба (52), Мюллер (68)

Ответная игра между "Пари Сен-Жермен" и "Баварией" стала настоящим перевертышем первой встречи команд на "Альянц Арене". С той только разницей, что в Мюнхене немцы тотально доминировали, но умудрились проиграть. Сегодня же ПСЖ показала выдающийся перфоманс на своём поле, но это не помешало "Баварии" оставаться в игре до последних минут и формально выиграть второй поединок.

Маурисио Поччетино не стал обманываться благоприятным результатом первой игры и внёс точечные коррективы. Париж высоко поднял линию обороны, а Неймар и Мбаппе на этот раз куда активнее имитировали прессинг. Этого оказалось достаточно, чтобы заставить "Баварию" выглядеть безыдейно и предсказуемо в атаке.

"Баварии" нужно было забивать дважды, поэтому команда включила суперактивный прессинг с первых минут. Впрочем, ПСЖ это никак не смутило. Французский коллектив раз за разом хладнокровно проходил давление Мюнхена, выскакивая в опасные атаки. В первом тайме торжествовал гений Неймара.

Вдохновлённый бразилец мог трижды открывать счёт в игре. Сначала Неймар не реализовал выход сам на сам – блеснул Мануэль Нойер, своевременно сократив расстояние перед ударом. Ещё в двух эпизодах Ману уже был бессилен, но его спасал каркас ворот – перекладина и штанга. На пике доминации хозяев "Бавария" шокирующим образом повела в счёте. Пока Неймар радовал футбольных эстетов своей игрой, но не выжал из этого результата, в игру вступил Чупо-Мотинг, отправив мяч в ворота Наваса в чисто рабоче-крестьянской манере.

Во второй половине "Пари Сен-Жермен" продолжил деклассировать соперника и не обращать внимания на обманчивый счёт. Неймар упустил ещё одну возможность забить, не успев замкнуть передачу Ди Марии, разобравшегося с Нойером. "Бавария" же продолжала пытаться давить соперника, но особых плодов это не давало, в то время как Париж не переставал убегать в свои контратаки.

Под конец встречи Ханси Флик отчаялся и отправил в нападение Хави Мартинеса, заменившего автора единственного гола в матче. Старый трюк Гвардиолы с Мартинесом в роли таргетмена не сработал, зато констатировал, что тузы в рукаве "Баварии" закончились. Без отсутствующих Левандовски и Гнабри у наставника просто-напросто не осталось идей для усиления.

"Пари Сен-Жермен" заслуженно идёт дальше. Сегодня на "Парк де Пренс" был день наоборот, но команда Почеттино не запаниковала, несмотря на абсурдный гол соперника, и довела игру до логичного итога, попутно отомстив за прошлогодний финал. "Бавария" же поплатилась за свою расточительность в первой дуэли, в то время как во втором матче им и близко не удалось создать такой же остроты у чужих ворот.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (29)
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Мистер Блин (Хмельницкий)
14.04.2021 в 00:25
буде "цікаво" подивитись на зарубу ПСЖ-МанСіті, на боротьбу двох грошових мішків... певно я все ж за Почеттіно, він як тренер заслужив взяти ЛЧ
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0
0
Michael-K (Івано-Франківськ)
14.04.2021 в 00:30
Для цього МС спочатку треба пройти Холанда і Ко... Гвардіола вміє чудити в ЛЧ своїми експерементами і ротацією складу, тому не все так очевидно після першого матчу, треба добре постаратись, щоб пройти!
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+2
0
Мистер Блин (Хмельницкий)
14.04.2021 в 00:32
згоден, ще розборки з Боруссією попереду, там теж треба постаратись ))
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
14.04.2021 в 00:33
Согласен. Для МС ещё ничего не решено. 2-1 это смешно перед выездом в Дортмунд. Холанд ещё своё слово скажет...
+1
0
avatar
Барселиниус (землянин)
14.04.2021 в 00:23
От 2 тайма ожидалось большего. Но жабоеды тупо убивали игру, кромсая её на части, затягивали как могли, падали, корчились... тьфу.. А случай с Паредесом в штрафной так это вообще пздц. Навас его сбивает, а судья свистит, шо его сбил Мюллер.
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+1
0
Michael-K (Івано-Франківськ)
14.04.2021 в 00:31
Цирк!
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+1
0
avatar
Барселиниус (землянин)
14.04.2021 в 00:40
Это Паредес постоянно подставлялся под баварцев и падал, падал, падал... естественно умышленно для затяжки времени. Думаю и Навас его сбивал спецом, шоб нае@ать судью.
0
0
avatar
okolegko (Київ)
14.04.2021 в 00:15
Схоже, Бєсєдін дає приватні уроки Неймару
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
14.04.2021 в 00:13
Знатная заруба.
Ответить
0
-1
Ol-g (Одесса)
14.04.2021 в 00:09
Ленвандовськи шкода. Не грав. Не пройшов. На інших пофіг. Роботи.
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+2
0
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
14.04.2021 в 00:05
Арбітри судять гру неймарчика по інстаграмним правилам? Як мінімум коханий мессі на жовту руками намахав та накукарікав
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0
-3
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shat (киев)
14.04.2021 в 00:05
автор статьи ! вы хоть матч смотрели ? заслужено ... судья там заслужил на премию от шейхов и всё
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0
-3
Мистер Блин (Хмельницкий)
14.04.2021 в 00:08
може слово "заслужено" і не в тему, але арбітр відпрацював на високому рівні
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0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
14.04.2021 в 00:12
Да дело не в судье. По игре жабоеды не заслужили полуфинал.
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0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
14.04.2021 в 00:00
Всю игру Баварии во 2 тайме пересрали два тупорылых негроида, Коман и Сане.
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0
-4
Michael-K (Івано-Франківськ)
14.04.2021 в 00:00
Блін, Сане такий момент запоров в останній атаці... Трішки б холоднокровності і міг віддати голеву передачу... Жаль! (((
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+1
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
14.04.2021 в 00:04
Там откатывай назад под удар набегавшим и... мог быть полуфинал.
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+2
-1
efim423 (odessa)
13.04.2021 в 23:58
и это чемпион германии , футбол без мысли лишь раскатывания мяча
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+2
-2
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Барселиниус (землянин)
14.04.2021 в 00:02
Как раз таки у немцев самый осмысленный футбол в мире, шоб ты знал.
Ответить
+3
-2
efim423 (odessa)
14.04.2021 в 00:03
я не удивлён , что для тебя это осмысленно )
+2
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
14.04.2021 в 00:27
Хорошо ответил, молодец. Но Барса здесь не при чём. )
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
13.04.2021 в 23:58
Париж незаслуженно идёт дальше.
Ответить
+3
-1
avatar
ПетроФ (Луцьк)
13.04.2021 в 23:58
напевно вже пора переглянути правило про виїзні голи
Ответить
+3
-3
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Барселиниус (землянин)
13.04.2021 в 23:58
Таки да.
Ответить
+1
-3
Michael-K (Івано-Франківськ)
14.04.2021 в 00:02
І як тоді, коли порівну голів забито? Додатковий час і пенальті?
Ответить
+2
0
avatar
Барселиниус (землянин)
14.04.2021 в 00:05
Да.
+2
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
14.04.2021 в 00:16
Правило выездного гола это уже атавизм. Сегодня жабоеды весь 2 тайм тупо убивали время. Нах этот цирк?
+1
0
Michael-K (Івано-Франківськ)
14.04.2021 в 00:21
Зараз, коли пандемія і матчі без глядачів проходять фактор свого поля сильно зневільований, практично немає значення на виїзді чи вдома грати, коли немає підтримки вболівальників. Через це набагато більше стало виїздних перемог. Тому логічно було б відмінити дане правило про виїздні голи саме тепер, і причина була б... А потім, коли вболівальники вернуться на стадіони, то всі б звикли вже ))
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+2
0
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Барселиниус (землянин)
14.04.2021 в 00:25
0
0


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