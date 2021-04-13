Лига Чемпионов. 1/4 финала, ответный матч

13 апреля. Париж, "Парк де Пренс"

"Пари Сен-Жермен" 0:1 "Бавария"

Гол: Чупо-Мотинг (40)

(Первый матч – 3:2)

ПСЖ: Навас – Диалло (Баккер, 58), Кимпембе, Данилу, Дагба – Паредес, Гуйе – Дракслер (Кин, 72), Неймар, Ди Мария (Эррера, 88) – Мбаппе

"Бавария": Нойер – Дэвис (Мусиала, 71), Эрнандес, Боатенг, Павар – Алаба, Киммих – Коман, Мюллер, Сане – Чупо-Мотинг (Мартинес, 85)

Предупреждения: Дагба (55), Эррера (90) – Алаба (52), Мюллер (68)

Ответная игра между "Пари Сен-Жермен" и "Баварией" стала настоящим перевертышем первой встречи команд на "Альянц Арене". С той только разницей, что в Мюнхене немцы тотально доминировали, но умудрились проиграть. Сегодня же ПСЖ показала выдающийся перфоманс на своём поле, но это не помешало "Баварии" оставаться в игре до последних минут и формально выиграть второй поединок.

Маурисио Поччетино не стал обманываться благоприятным результатом первой игры и внёс точечные коррективы. Париж высоко поднял линию обороны, а Неймар и Мбаппе на этот раз куда активнее имитировали прессинг. Этого оказалось достаточно, чтобы заставить "Баварию" выглядеть безыдейно и предсказуемо в атаке.

"Баварии" нужно было забивать дважды, поэтому команда включила суперактивный прессинг с первых минут. Впрочем, ПСЖ это никак не смутило. Французский коллектив раз за разом хладнокровно проходил давление Мюнхена, выскакивая в опасные атаки. В первом тайме торжествовал гений Неймара.

Вдохновлённый бразилец мог трижды открывать счёт в игре. Сначала Неймар не реализовал выход сам на сам – блеснул Мануэль Нойер, своевременно сократив расстояние перед ударом. Ещё в двух эпизодах Ману уже был бессилен, но его спасал каркас ворот – перекладина и штанга. На пике доминации хозяев "Бавария" шокирующим образом повела в счёте. Пока Неймар радовал футбольных эстетов своей игрой, но не выжал из этого результата, в игру вступил Чупо-Мотинг, отправив мяч в ворота Наваса в чисто рабоче-крестьянской манере.

Во второй половине "Пари Сен-Жермен" продолжил деклассировать соперника и не обращать внимания на обманчивый счёт. Неймар упустил ещё одну возможность забить, не успев замкнуть передачу Ди Марии, разобравшегося с Нойером. "Бавария" же продолжала пытаться давить соперника, но особых плодов это не давало, в то время как Париж не переставал убегать в свои контратаки.

Под конец встречи Ханси Флик отчаялся и отправил в нападение Хави Мартинеса, заменившего автора единственного гола в матче. Старый трюк Гвардиолы с Мартинесом в роли таргетмена не сработал, зато констатировал, что тузы в рукаве "Баварии" закончились. Без отсутствующих Левандовски и Гнабри у наставника просто-напросто не осталось идей для усиления.

"Пари Сен-Жермен" заслуженно идёт дальше. Сегодня на "Парк де Пренс" был день наоборот, но команда Почеттино не запаниковала, несмотря на абсурдный гол соперника, и довела игру до логичного итога, попутно отомстив за прошлогодний финал. "Бавария" же поплатилась за свою расточительность в первой дуэли, в то время как во втором матче им и близко не удалось создать такой же остроты у чужих ворот.