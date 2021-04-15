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Шахтер, а теперь - Боруссия Д. Марез забил в Лиге чемпионов впервые за долгое время

Лига Чемпионов
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Второй гол вообще

Шахтер, а теперь - Боруссия Д. Марез забил в Лиге чемпионов впервые за долгое время

Фото: Manchester City

Новина українською

30-летний полузащитник английского "Манчестер Сити" Рияд Марез на 52 минуте поединка 1/4 Лиги чемпионов с Боруссией Д забил гол с пенальти.

Это первый гол алжирца за 14 матчей.

Последний раз он забивал в этом турнире еще в сентябре 2019 году в ворота донецкого "Шахтера" (первый гол Рияда в Лиге чемпионов вообще), сообщает Opta.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Манчестер Сити Рияд Марез Рияд Махрез
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