Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер, а теперь - Боруссия Д. Марез забил в Лиге чемпионов впервые за долгое время
Второй гол вообще
Фото: Manchester City
30-летний полузащитник английского "Манчестер Сити" Рияд Марез на 52 минуте поединка 1/4 Лиги чемпионов с Боруссией Д забил гол с пенальти.
Это первый гол алжирца за 14 матчей.
Последний раз он забивал в этом турнире еще в сентябре 2019 году в ворота донецкого "Шахтера" (первый гол Рияда в Лиге чемпионов вообще), сообщает Opta.
Читайте такжеМарез рассказал, почему играет под 26-м номером
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Вторая лига. Ничья в пользу Кривбасса в Новой Каховке, разгром за 30 минут от Металла - обзор матчей 17-го тура
- Агент голкипера Колоса застрелен в столице Латвии
- "Не пытался его спровоцировать". Неймар – о праздновании успеха ПСЖ прямо перед носом Киммиха
- Лига Чемпионов. ПСЖ – Бавария 0:1. Париж заслуженно идёт дальше
- Настоящий кормилец. Евгений Селезнев варит постный борщ для своей семьи. ВИДЕО
- Девушка дня. Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...