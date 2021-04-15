Шахтер, а теперь - Боруссия Д. Марез забил в Лиге чемпионов впервые за долгое время

30-летний полузащитник английского "Манчестер Сити" Рияд Марез на 52 минуте поединка 1/4 Лиги чемпионов с Боруссией Д забил гол с пенальти.

Это первый гол алжирца за 14 матчей.

Последний раз он забивал в этом турнире еще в сентябре 2019 году в ворота донецкого "Шахтера" (первый гол Рияда в Лиге чемпионов вообще), сообщает Opta.