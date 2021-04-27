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Без Азара, Асенсио и Иско в основе. Реал объявил состав на матч 1/2 ЛЧ

Лига Чемпионов
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И без Лунина

Без Азара, Асенсио и Иско в основе. Реал объявил состав на матч 1/2 ЛЧ

Фото: УЄФА

Новина українською

Зинедин Зидан, наставник мадридского "Реала", объявил стартовый состав команды на первый поединок полуфинала Лиги чемпионов.

Соперником "бланкос" будет английский "Челси" из Лондона.

Поединок состоится на стадионе "Альфредо ди Стефано". Начало в 22:00.

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На замене остались Эден Азар, Марко Асенсио и Иско. А также украинский вратарь мадридцев Андрей Лунин.

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В статье: Лига чемпионов Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Андрей Лунин
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