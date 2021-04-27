Лига Чемпионов
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Без Азара, Асенсио и Иско в основе. Реал объявил состав на матч 1/2 ЛЧ
И без Лунина
Фото: УЄФА
Зинедин Зидан, наставник мадридского "Реала", объявил стартовый состав команды на первый поединок полуфинала Лиги чемпионов.
Соперником "бланкос" будет английский "Челси" из Лондона.
Поединок состоится на стадионе "Альфредо ди Стефано". Начало в 22:00.
На замене остались Эден Азар, Марко Асенсио и Иско. А также украинский вратарь мадридцев Андрей Лунин.
????✅ ¡Nuestro ???????? inicial ???? @ChelseaFC_Sp!@Liberbank | #UCL pic.twitter.com/hiRjOVhyLx— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 27, 2021
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