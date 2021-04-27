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Бензема вышел на 4 место среди всех бомбардиров Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Неподалеку - Роберт Левандовски

Бензема вышел на 4 место среди всех бомбардиров Лиги чемпионов

Фото: Real Madrid

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Карим Бензема, французский форвард испанского "Реала", благодаря голу в ворота "Челси" в 1/2 Лиги чемпионов, сравнялся с экс-игроком своего клуба Раулем Гонсалесом Бланко, по суммарному количеству голов в турнире.

Сейчас у обоих по 71 гола.

Притом Рауль завершил карьеру в 2015 году.

Третье место занимает польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски (73 гола), 2 - Лионель Месси (120), 1 - Криштиану Роналду (134).

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В статье: Карим Бензема Лига чемпионов Рауль Гонсалес Бланко
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