Бензема вышел на 4 место среди всех бомбардиров Лиги чемпионов

Карим Бензема, французский форвард испанского "Реала", благодаря голу в ворота "Челси" в 1/2 Лиги чемпионов, сравнялся с экс-игроком своего клуба Раулем Гонсалесом Бланко, по суммарному количеству голов в турнире.

Сейчас у обоих по 71 гола.

Притом Рауль завершил карьеру в 2015 году.

Третье место занимает польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски (73 гола), 2 - Лионель Месси (120), 1 - Криштиану Роналду (134).