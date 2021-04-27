Лига Чемпионов
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Бензема вышел на 4 место среди всех бомбардиров Лиги чемпионов
Неподалеку - Роберт Левандовски
Фото: Real Madrid
Карим Бензема, французский форвард испанского "Реала", благодаря
Сейчас у обоих по 71 гола.
Притом Рауль завершил карьеру в 2015 году.
Третье место занимает польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски (73 гола), 2 - Лионель Месси (120), 1 - Криштиану Роналду (134).
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