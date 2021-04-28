Джо Коул шокирован несправедливостью современного футбола по отношению к Зидану

Бывший полузащитник "Челси" англичанин Джо Коул поделился соображениями после первого полуфинала Лиги чемпионов между "синими" и "Реалом" (1:1).

Очень жаль, что "Челси" не смог завершить начатое. Я не думаю, что "Реал" будет так же плох во втором матче. Челси добился хорошего результата, но мог выступить и еще лучше!

Зидан не получает того признания, которого заслуживает. Если сложить его карьеру футболиста с тренерской, то, я думаю, его заслуги следует оценивать на уровне Йохана Кройффа. А может, даже и выше. Потому что Зидан выиграл больше трофеев, - сказал Коул BT Sports.