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Джо Коул шокирован несправедливостью современного футбола по отношению к Зидану
Его достижения недооценивают
Бывший полузащитник "Челси" англичанин Джо Коул поделился соображениями после первого полуфинала Лиги чемпионов между "синими" и "Реалом" (1:1).
Очень жаль, что "Челси" не смог завершить начатое. Я не думаю, что "Реал" будет так же плох во втором матче. Челси добился хорошего результата, но мог выступить и еще лучше!
Зидан не получает того признания, которого заслуживает. Если сложить его карьеру футболиста с тренерской, то, я думаю, его заслуги следует оценивать на уровне Йохана Кройффа. А может, даже и выше. Потому что Зидан выиграл больше трофеев, - сказал Коул BT Sports.
Джо Коул играл в "Челси" в 2003-2010 годах. Завершил карьеру в конце 2018 года. С тех пор работает в клубной системе "Челси".
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