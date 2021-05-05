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Точность - 95%. Зинченко стал одним из лучших игроков Манчестер Сити в матче с ПСЖ

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Четвертый в рейтинге

Точность - 95%. Зинченко стал одним из лучших игроков Манчестер Сити в матче с ПСЖ

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Сити" впервые в своей истории вышел в финал Лиги Чемпионов. И сделал он это при непосредственном участии Александра Зинченко. Если в первом матче капитан сборной Украины получил от Гвардиолы всего полчаса (за которые он успел себя весьма неплохо проявить), то во второй игре вышел на поле с первых минут. И стал одним из лучших.

По версии статистического портала WhoScored, у Зинченко четвертая оценка в составе "Манчестер Сити" - 7,46, высший балл у автора двух забитых мячей Рияда Мареза (9,7), Фила Фодена (8,5) и Кайла Уокера (8,35).

Заслуживают внимания показатели Александра в этом поединке. В частности, он отдал 70 пасов и 95,7% из них были точными, что является лучшим показателем в команде. Одна из этих передач стала предвестником гола в дебюте поединка. Зинченко лидер в составе "Манчестер Сити" по количеству касаний мяча в течение игры, их у него накопилось 83. Он совершил четыре отборы, один перехват, однажды заблокировал удар (показательный момент в начале второго тайма, когда свою технику решил продемонстрировать Неймар - Зинченко его не отпустил и бросился под мяч).

Интересно, что другой статистический ресурс - Squawka - акцентировал внимание на показателях украинца после первого тайма, в котором у Саши были стопроцентные показатели выигранных единоборств и успешных отборов. В комментариях под этим твитом читатели, в частности, отмечали, что Зинченко в тот момент выдал лучшую игру своей жизни, его игра завораживает, а еще несколько комментаторов назвали его недооцененным футболистом.

Во втором тайме он получил желтую карточку после того, как заступился за партнера.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко
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Комментарии (5)
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Michael-K (Івано-Франківськ)
05.05.2021 в 09:11
А не треба було його нервувати на початку матчу з пенальті... Дійсно феєричний матч видав, так би за Збірну грав!!!
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+2
0
Primeval (Одесса)
05.05.2021 в 09:08
Напомните, что там Палкин говорил о Зинченко?
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+2
0
Леонід Скачков (Рівне)
05.05.2021 в 08:52
Зіна і Маліна набрали відмінну форму до Євро.Якщо підтягнуться всі інші основні гравці збірної,то команда виглядатиме дуже конкурентноздатною.Тепер все за Шевченком.
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+2
0
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Просто Толик (Одесса)
05.05.2021 в 09:29
Главное из бомжеклуба никого не брать.
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0
0
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ascent (Луксор)
05.05.2021 в 08:09
Растет...
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+4
0


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