Точность - 95%. Зинченко стал одним из лучших игроков Манчестер Сити в матче с ПСЖ

"Манчестер Сити" впервые в своей истории вышел в финал Лиги Чемпионов. И сделал он это при непосредственном участии Александра Зинченко. Если в первом матче капитан сборной Украины получил от Гвардиолы всего полчаса (за которые он успел себя весьма неплохо проявить), то во второй игре вышел на поле с первых минут. И стал одним из лучших.

По версии статистического портала WhoScored, у Зинченко четвертая оценка в составе "Манчестер Сити" - 7,46, высший балл у автора двух забитых мячей Рияда Мареза (9,7), Фила Фодена (8,5) и Кайла Уокера (8,35).

Заслуживают внимания показатели Александра в этом поединке. В частности, он отдал 70 пасов и 95,7% из них были точными, что является лучшим показателем в команде. Одна из этих передач стала предвестником гола в дебюте поединка. Зинченко лидер в составе "Манчестер Сити" по количеству касаний мяча в течение игры, их у него накопилось 83. Он совершил четыре отборы, один перехват, однажды заблокировал удар (показательный момент в начале второго тайма, когда свою технику решил продемонстрировать Неймар - Зинченко его не отпустил и бросился под мяч).

Интересно, что другой статистический ресурс - Squawka - акцентировал внимание на показателях украинца после первого тайма, в котором у Саши были стопроцентные показатели выигранных единоборств и успешных отборов. В комментариях под этим твитом читатели, в частности, отмечали, что Зинченко в тот момент выдал лучшую игру своей жизни, его игра завораживает, а еще несколько комментаторов назвали его недооцененным футболистом.

Oleksandr Zinchenko's first half by numbers vs. PSG:



100% duels won

100% tackle success

97% pass accuracy

31 passes

4 duels won

4 tackles made

2 ball recoveries

0 fouls conceded



