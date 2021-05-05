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"Слишком много болтал". Капелло считает, что Неймар не был лидером ПСЖ в матче с Манчестер Сити
Фабио – человек с опытом
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-аллетонаторе "Ювентуса" и "Милана" Фабио Капелло рассказал в эфире Sky Sport Italia, что он думает об ответном матче ½ финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Пари Сен-Жермен" (2:0).
"Игроки "Манчестер Сити" хорошо защищаются и помогают друг другу в текущем сезоне. Это отличная команда. Сегодня Фернандиньо был одним из ключевых игроков, он всех останавливал. Блестящий ход Гвардиолы".
"В то же время, я надеялся, что Неймар сможет что-нибудь сделать на поле. Надеялся, что он будет более решительным. Он сделал слишком много бесполезных обводок, не был лидером, слишком много болтал. Понимаете, лидер ведет команду к результату".
"Красная карточка Ди Марии? Арбитр принял радикальное решение, Фернандиньо слишком легко упал, жесткости и опасности не было – судья должен был наказать обоих футболистов".
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