"Слишком много болтал". Капелло считает, что Неймар не был лидером ПСЖ в матче с Манчестер Сити

Экс-аллетонаторе "Ювентуса" и "Милана" Фабио Капелло рассказал в эфире Sky Sport Italia, что он думает об ответном матче ½ финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Пари Сен-Жермен" (2:0).

"Игроки "Манчестер Сити" хорошо защищаются и помогают друг другу в текущем сезоне. Это отличная команда. Сегодня Фернандиньо был одним из ключевых игроков, он всех останавливал. Блестящий ход Гвардиолы".

"В то же время, я надеялся, что Неймар сможет что-нибудь сделать на поле. Надеялся, что он будет более решительным. Он сделал слишком много бесполезных обводок, не был лидером, слишком много болтал. Понимаете, лидер ведет команду к результату".