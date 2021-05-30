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Голкипер Челси Мэнди установил рекорд по сухим матчами в одном сезоне ЛЧ
Дебютный сезон!
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" в финале Лиги Чемпионов победил "Манчестер Сити" со счетом 1:0. Этот сухой матч стал для голкипера "аристократов" Эдуара Мэнди девятым в текущем сезоне.
Таким образом он установил рекорд по наибольшему количеству поединков “на ноль” в своем первом сезоне в Лиге Чемпионов.
9 - Édouard Mendy’s nine clean sheets for Chelsea in the UEFA Champions League this season is the most ever by a goalkeeper in their debut campaign in the competition. Wall. #UCLFinal pic.twitter.com/BdVrIGOj3M— OptaJoe (@OptaJoe) May 29, 2021
Забить ему не смогли: "Севилья" (дважды), "Краснодар", "Ренн", "Атлетико" (дважды), "Порту", "Реал" и, собственно, "Манчестер Сити". В целом он пропустил три гола от тех же "быков", "драконов" и "сливочных".
Для 29-летнего вратаря этот сезон стал первым в Лиге Чемпионов в его карьере. Напомним, что прошлым летом он перешел из "Ренна" за 24 млн евро.
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