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Голкипер Челси Мэнди установил рекорд по сухим матчами в одном сезоне ЛЧ

Лига Чемпионов
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Дебютный сезон!

Голкипер Челси Мэнди установил рекорд по сухим матчами в одном сезоне ЛЧ

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" в финале Лиги Чемпионов победил "Манчестер Сити" со счетом 1:0. Этот сухой матч стал для голкипера "аристократов" Эдуара Мэнди девятым в текущем сезоне.

Таким образом он установил рекорд по наибольшему количеству поединков “на ноль” в своем первом сезоне в Лиге Чемпионов.

Забить ему не смогли: "Севилья" (дважды), "Краснодар", "Ренн", "Атлетико" (дважды), "Порту", "Реал" и, собственно, "Манчестер Сити". В целом он пропустил три гола от тех же "быков", "драконов" и "сливочных".

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Для 29-летнего вратаря этот сезон стал первым в Лиге Чемпионов в его карьере. Напомним, что прошлым летом он перешел из "Ренна" за 24 млн евро.

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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Сити Эдуар Менди
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