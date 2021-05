Голкипер Челси Мэнди установил рекорд по сухим матчами в одном сезоне ЛЧ

"Челси" в финале Лиги Чемпионов победил "Манчестер Сити" со счетом 1:0. Этот сухой матч стал для голкипера "аристократов" Эдуара Мэнди девятым в текущем сезоне.

Таким образом он установил рекорд по наибольшему количеству поединков “на ноль” в своем первом сезоне в Лиге Чемпионов.

9 - Édouard Mendy’s nine clean sheets for Chelsea in the UEFA Champions League this season is the most ever by a goalkeeper in their debut campaign in the competition. Wall. #UCLFinal pic.twitter.com/BdVrIGOj3M