Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Лиги чемпионов
Матчи пройдут 20/21 и 27/28 июля
UEFA
Сегодня, 16 июня, в штаб-квартире УЕФА Ньоне состоялась жеребьевка второго отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
В двух жеребьёвках приняли участие 26 команд. Двадцать будут пробиваться в следующую стадию Путем чемпионов, а еще шесть – Путем представителей лиг. Некоторые команды узнают соперников 13/14 июля, когда завершится первый отборочный раунд.
Матчи пройдут 20/21 и 27/28 июля. Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия 11-метровых. Победители пройдут в третий отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА (жеребьевка - 19 июля) и гарантируют себе участие в групповом этапе одного из турниров: Лиги чемпионов, Лиги Европы УЕФА или Лиги конференций УЕФА.
Проигравшие команды из Пути чемпионов попадут в Путь чемпионов третьего отборочного раунда Лиги Европы, а проигравшие из Пути представителей лиг - в Основной путь третьего отборочного раунда Лиги Европы.
Результаты жеребьевки второго квалификационного раунда ЛЧ 2021/22
Путь чемпионов
Группа 1
- "Динамо" Загреб (CRO) / "Валюр" (ISL) - "Омония" (CYP)
- "Слован" (SVK) / "Шэмрок Роверс" (IRL) - "Янг Бойз" (SUI)
- "Буде-Глимт" (NOR) / "Легия" (POL) - "Флора" (EST) / "Хибернианс" (MLT)
Группа 2
- "Коннас-Ки" (WAL) / "Алашкерт" (ARM) - "Теута" (ALB) / "Шериф" (MDA)
- "Олимпиакос" (GRE) - "Динамо" Тбилиси (GEO) / "Нефтчи" (AZE)
- "Маккаби" Хайфа (ISR) / "Кайрат" (KAZ) - "Црвена Звезда" (SRB)
Группа 3
- "Фола" (LUX) / "Линкольн" (GIB) - ЧФР (ROU) / "Борац" Баня-Лука
- "Мальме" (SWE) / "Рига" (LVA) - ХИК (FIN) / "Будучность" Подгорица (MNE)
- "Ференцварош" (HUN)* / победитель предварительного раунда* - "Жальгирис" (LTU)* / "Линфилд" (NIR)
- "Шкендия" (MKD) / "Мура" (SVN) - "Лудогорец" (BUL) / "Шахтер" Солигорск
Путь представителей лиг
- "Рапид" Вена (AUT) - "Спарта" (CZE)
- "Селтик" (SCO) - "Митьюлланд" (DEN)
- ПСВ (NED) - "Галатасарай" (TUR)
Популярное сейчас
- Источник: Металл Ярославского заменит Металлист 1925 в УПЛ
- Финляндия - Россия. Анонс и прогноз на матч Евро-2020 на 16.06.2021
- Шевченко отреагировал на слухи о конфликте между Ярмоленко и Марлосом
- Барселону, Реал и Ювентус допустят к участию в Лиге чемпионов 2021/22
- Девушка дня. Прелестная невеста звезды сборной Дании, которая уже год ждет свадьбу. ФОТО
- Жена звезды Зари демонстрирует соблазнительные формы во время медового месяца. ФОТО