Состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Лиги чемпионов

Сегодня, 16 июня, в штаб-квартире УЕФА Ньоне состоялась жеребьевка второго отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

В двух жеребьёвках приняли участие 26 команд. Двадцать будут пробиваться в следующую стадию Путем чемпионов, а еще шесть – Путем представителей лиг. Некоторые команды узнают соперников 13/14 июля, когда завершится первый отборочный раунд.

Матчи пройдут 20/21 и 27/28 июля. Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия 11-метровых. Победители пройдут в третий отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА (жеребьевка - 19 июля) и гарантируют себе участие в групповом этапе одного из турниров: Лиги чемпионов, Лиги Европы УЕФА или Лиги конференций УЕФА.

Проигравшие команды из Пути чемпионов попадут в Путь чемпионов третьего отборочного раунда Лиги Европы, а проигравшие из Пути представителей лиг - в Основной путь третьего отборочного раунда Лиги Европы.

Результаты жеребьевки второго квалификационного раунда ЛЧ 2021/22

Путь чемпионов

Группа 1

"Динамо" Загреб (CRO) / "Валюр" (ISL) - "Омония" (CYP)

"Слован" (SVK) / "Шэмрок Роверс" (IRL) - "Янг Бойз" (SUI)

"Буде-Глимт" (NOR) / "Легия" (POL) - "Флора" (EST) / "Хибернианс" (MLT)

Группа 2

"Коннас-Ки" (WAL) / "Алашкерт" (ARM) - "Теута" (ALB) / "Шериф" (MDA)

"Олимпиакос" (GRE) - "Динамо" Тбилиси (GEO) / "Нефтчи" (AZE)

"Маккаби" Хайфа (ISR) / "Кайрат" (KAZ) - "Црвена Звезда" (SRB)

Группа 3

"Фола" (LUX) / "Линкольн" (GIB) - ЧФР (ROU) / "Борац" Баня-Лука

"Мальме" (SWE) / "Рига" (LVA) - ХИК (FIN) / "Будучность" Подгорица (MNE)

"Ференцварош" (HUN)* / победитель предварительного раунда* - "Жальгирис" (LTU)* / "Линфилд" (NIR)

"Шкендия" (MKD) / "Мура" (SVN) - "Лудогорец" (BUL) / "Шахтер" Солигорск

Путь представителей лиг