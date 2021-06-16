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Состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Матчи пройдут 20/21 и 27/28 июля

Состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Лиги чемпионов

UEFA

Новина українською

Сегодня, 16 июня, в штаб-квартире УЕФА Ньоне состоялась жеребьевка второго отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

В двух жеребьёвках приняли участие 26 команд. Двадцать будут пробиваться в следующую стадию Путем чемпионов, а еще шесть – Путем представителей лиг. Некоторые команды узнают соперников 13/14 июля, когда завершится первый отборочный раунд.

Матчи пройдут 20/21 и 27/28 июля. Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия 11-метровых. Победители пройдут в третий отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА (жеребьевка - 19 июля) и гарантируют себе участие в групповом этапе одного из турниров: Лиги чемпионов, Лиги Европы УЕФА или Лиги конференций УЕФА.

Проигравшие команды из Пути чемпионов попадут в Путь чемпионов третьего отборочного раунда Лиги Европы, а проигравшие из Пути представителей лиг - в Основной путь третьего отборочного раунда Лиги Европы.

Результаты жеребьевки второго квалификационного раунда ЛЧ 2021/22

Путь чемпионов

Группа 1

  • "Динамо" Загреб (CRO) / "Валюр" (ISL) - "Омония" (CYP)
  • "Слован" (SVK) / "Шэмрок Роверс" (IRL) - "Янг Бойз" (SUI)
  • "Буде-Глимт" (NOR) / "Легия" (POL) - "Флора" (EST) / "Хибернианс" (MLT)

Группа 2

  • "Коннас-Ки" (WAL) / "Алашкерт" (ARM) - "Теута" (ALB) / "Шериф" (MDA)
  • "Олимпиакос" (GRE) - "Динамо" Тбилиси (GEO) / "Нефтчи" (AZE)
  • "Маккаби" Хайфа (ISR) / "Кайрат" (KAZ) - "Црвена Звезда" (SRB)

Группа 3

  • "Фола" (LUX) / "Линкольн" (GIB) - ЧФР (ROU) / "Борац" Баня-Лука
  • "Мальме" (SWE) / "Рига" (LVA) - ХИК (FIN) / "Будучность" Подгорица (MNE)
  • "Ференцварош" (HUN)* / победитель предварительного раунда* - "Жальгирис" (LTU)* / "Линфилд" (NIR)
  • "Шкендия" (MKD) / "Мура" (SVN) - "Лудогорец" (BUL) / "Шахтер" Солигорск

Путь представителей лиг

  • "Рапид" Вена (AUT) - "Спарта" (CZE)
  • "Селтик" (SCO) - "Митьюлланд" (DEN)
  • ПСВ (NED) - "Галатасарай" (TUR)

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В статье: Лига чемпионов жеребьевка
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Источник:
UEFA

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