ЛЧ. Второй квалификационный раунд. Динамо (Загреб) проходит киприотов, а Легия – эстонцев, Ференцварош снова без пробелм

Второй квалификационный раунд Лиги чемпионов – это 26 команд, разделенных на тринадцать игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Правило выездного гола не действует, поэтому в случае суммарной ничьей назначается дополнительное время и серия пенальти.

Эта стадия квалификации разделена на две ветки – путь представителей лиг и путь чемпионов. Победители противостояний по сумме двух матчей выходят в третий раунд отбора Лиги чемпионов, а проигравшие опускаются в третий раунд отбора Лиги Европы. С пути чемпионов – в третий квалификационный раунд Лиги Европы ветки чемпионов, с пути представителей лиг – в третий квалификационный раунд Лиги Европы ветки представителей лиг.

Первые матчи состоялись неделю назад. Ответные матчи разделены на два игровых дня.

27.07.2021

"Омония" (Кипр) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) 0:1 (первый матч – 0:2)

Гол: Менало 79

В первом матче у "Динамо" были проблемы с игрой, но результат удалось добыть стратегически удобный. Естественно, что в ответном матче хорваты не отдали своего и квалифицировались в следующий раунд. "Омония" же в перспективе может быть соперником луганской "Зари" в борьбе за группу Лиги Европы.

"Флора" (Эстония) - "Легия" (Варшава, Польша) 0:1 (первый матч – 1:2)

Гол: Лопеш 67

Как и "Флора". Эстонцы в третьем раунде квалификации Лиги Европы сыграют как раз с "Омонией", однако предпочли бы быть на месте "Легии". Шансы были, но в первом матче эстонцы пропустили роковой гол под самый занавес поединка, а сегодня уже поляки на классе отстояли преимущество. Что ж, будет интересно взглянуть на матч "Легии" с загребским "Динамо".

ХИК (Финляндия) - "Мальме" (Швеция) 2:2 (первый матч – 1:2)

Голы: Тенхо 1, Риски 78 - Кристиансен 10, Бирманчевич 76

Порадовали результативностью. Далее идет чемпион Швеции, и именно он попытается в третьем раунде отбора Лиги чемпионов остановить "Рейнджерс", представляющий нашего конкурента в Таблице коэффициентов. Довольно ровное должно быть противостояние, а ХИК ждет лузера пары "Олимпиакос" - "Нефтчи".

"Жальгирис" (Литва) - "Ференцварош" (Венгрия) 1:3 (первый матч – 0:2)

Голы: Диав 90+3 - Ммае 44, Ммае 72, Мак 90+4

Пока "Ференцварош" никак не испытывает на себе уход Сергея Реброва. Но по-настоящему серьезные соперники начнутся с третьего раунда квалификации. В частности, в следующем круге венгры померяются силами с чешской "Славией" – вот это испытание.

Сегодня же без проблем. Игорь Харатин сыграл 90 минут, Александр Зубков появился на поле на 70-й минуте.