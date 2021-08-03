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Бондаренко занимался индивидуально перед матчем против Генка

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00 по киевскому времени

Бондаренко занимался индивидуально перед матчем против Генка

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Как сообщает "Футбол NEWS", хавбек Артем Бондаренко занимался индивидуально перед матчем "Шахтера" с "Генком" в квалификации Лиги чемпионов.

Отметим, что в этом сезоне 20-летний футболист был включен только в заявку на поединок против "Ингульца", но на поле не выходил.

Напомним, что сегодня, 3 августа "Шахтер" сыграет на выезде против бельгийского "Генка". Игра начнется в 21:00 (киевское время). Ответный матч состоится 10 августа.

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В статье: Шахтер (Донецк) Генк Артем Бондаренко
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Источник:
Футбол NEWS

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Комментарии (1)
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Dimidrolenko (Новая Ляля)
03.08.2021 в 12:21
В такому матчі в нього шансів вийти на поле - 0.
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