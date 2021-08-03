Бондаренко занимался индивидуально перед матчем против Генка

Как сообщает "Футбол NEWS", хавбек Артем Бондаренко занимался индивидуально перед матчем "Шахтера" с "Генком" в квалификации Лиги чемпионов.

Отметим, что в этом сезоне 20-летний футболист был включен только в заявку на поединок против "Ингульца", но на поле не выходил.

Напомним, что сегодня, 3 августа "Шахтер" сыграет на выезде против бельгийского "Генка". Игра начнется в 21:00 (киевское время). Ответный матч состоится 10 августа.