Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бондаренко занимался индивидуально перед матчем против Генка
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00 по киевскому времени
Фото: ФК Шахтер Донецк
Как сообщает "Футбол NEWS", хавбек Артем Бондаренко занимался индивидуально перед матчем "Шахтера" с "Генком" в квалификации Лиги чемпионов.
Отметим, что в этом сезоне 20-летний футболист был включен только в заявку на поединок против "Ингульца", но на поле не выходил.
Напомним, что сегодня, 3 августа "Шахтер" сыграет на выезде против бельгийского "Генка". Игра начнется в 21:00 (киевское время). Ответный матч состоится 10 августа.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Футбол NEWS
Популярное сейчас
- "Желать удачной карьеры не будем". Перемога расторгла контракт со Слинкиным из-за алкоголя
- Поймали в ночном клубе. Стала известна причина ухода Сикорского из ФК Перемога
- Жан Беленюк вышел в полуфинал Олимпиады 2020
- Отец Яремчука: Роман очень хочет сыграть в Москве против Спартака
- Не сдержал слез. Александр Зинченко стал отцом! ФОТО
- Черная полоса Уэйна. Руни травмировал подопечного на тренировке, а перед этим угодил в секс-скандал
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dimidrolenko (Новая Ляля)
03.08.2021 в 12:21
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...