Два украинца в старте. Стал известен состав Шахтёра на матч с Генком

Официальный твиттер "Шахтера" поделился стартовым составом на матч с "Генком". Команду на поле выведет Матвиенко.

Это первый матч "горняков" в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов и тренерский дебют Де Дзерби в этом турнире.

"Шахтёр": Трубин - Матвиенко, Витао, Марлон, Додо - Майкон, Антонио - Соломон, Педриньо, Тете - Траоре.