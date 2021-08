Два украинца в старте. Стал известен состав Шахтёра на матч с Генком

Официальный твиттер "Шахтера" поделился стартовым составом на матч с "Генком". Команду на поле выведет Матвиенко.

Это первый матч "горняков" в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов и тренерский дебют Де Дзерби в этом турнире.

"Шахтёр": Трубин - Матвиенко, Витао, Марлон, Додо - Майкон, Антонио - Соломон, Педриньо, Тете - Траоре.

Матч начнется в 21:00 по киевскому времени. Следите за матчем в текстовой трансляции здесь .

⚒ Shakhtar line-up for the first leg against Genk in the @ChampionsLeague ????



Follow the #GenkShakhtar game online: https://t.co/ugNEuOgjHe.#Shakhtar #UCL pic.twitter.com/vqjg2YAdrC