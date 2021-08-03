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Два украинца в старте. Стал известен состав Шахтёра на матч с Генком

Лига Чемпионов
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(5 голосов)

9 иностранцев в заявке

Два украинца в старте. Стал известен состав Шахтёра на матч с Генком

Фото: Shakhtar / Автор: неизвестен

Новина українською

Официальный твиттер "Шахтера" поделился стартовым составом на матч с "Генком". Команду на поле выведет Матвиенко.

Это первый матч "горняков" в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов и тренерский дебют Де Дзерби в этом турнире.

"Шахтёр": Трубин - Матвиенко, Витао, Марлон, Додо - Майкон, Антонио - Соломон, Педриньо, Тете - Траоре.

Матч начнется в 21:00 по киевскому времени. Следите за матчем в текстовой трансляции здесь.

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк)
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Комментарии (74)
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Не чесний президент (Полтава)
03.08.2021 в 21:01
Подскажите, где можно посмотреть видеотрансляцию за границей?
Ответить
0
0
Зритель (Харьков)
03.08.2021 в 21:00
В заголовке - всё, что вы хотели знать про уровень украинского футбола.
Ответить
0
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
03.08.2021 в 20:59
Короче, поехали!!!
Ответить
0
0
СТОП крот (Киев)
03.08.2021 в 20:57
Два украинца составе - позор даунбасятному обезьяннику. Надеюсь Генк вынесет эту помойку
Ответить
+1
-3
aleks68
03.08.2021 в 20:56
завыли шакалы дырявые
Ответить
+3
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
03.08.2021 в 20:50
Влрсклу смотрели? Насладились? А впереди Колос будет. И ваще, админв, баньте грубиянов
Ответить
+3
0
LEVgcUqs (Чернігів)
03.08.2021 в 20:55
Подивіться на картинку цих футболістів. І це що смоктарь із Донецька?
Ответить
0
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
03.08.2021 в 20:58
Смоктарь ты и твои друзья с этого сайта
0
0
avatar
Stuntriding (Киев)
03.08.2021 в 20:46
А потом вой.....почему в сборной играть некомуТак вот, пожалуйста, бомжи беженцы в пример.Не зря за оранжевые тряпки, будут ипашить по Киеву.Дерьмо кротячее.
Ответить
+4
-3
Джин Тоник (R)
03.08.2021 в 20:49
Киеву Респект
Ответить
+2
-3
avatar
donkrot (Донецк)
03.08.2021 в 20:42
Для дурачков вопрос. Сколько было итальянцев в составе Интера в победном финале Лиги чемпионов? А так вообще насрать. Украинцы показали себя на Евро. Нам такой игры не надо!!!
Ответить
+4
-5
Димитър из Софии (София)
03.08.2021 в 20:44
А ты спроси у болельщиков Интера, довольны они этим или нет. Лучше чтобы свои выигрывали.
Ответить
+3
-6
avatar
donkrot (Донецк)
03.08.2021 в 20:47
Ты дурак? Их клуб лигу чемпионов выйграл!!! Думаешь они были не довольны??? Ты наверное больше радуешься успехам ЦСКА София или Левски
+3
-3
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
03.08.2021 в 20:58
А чем тебе матч с Голландией и Швецией не угодил,да и полматча с Македонией?1/4 финала -это хорошо,учитывая,что на месте левого полузащитника некому играть,да и вообще одним составом все матчи на высоком уровне не сыграешь,если нет ротации.
Ответить
0
0
avatar
donkrot (Донецк)
03.08.2021 в 21:03
Ну так ты только что ответил почему нет Украинцев в Шахтёре. Назови мне пятерых украинских футболистов, которые смогли играть на уровне Шахтёра.
0
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
03.08.2021 в 20:40
Та пофиг, лишь бы победили
Ответить
+3
-3
LEVgcUqs (Чернігів)
03.08.2021 в 20:40
І що це за склад смоктяря Де Дзербі? Яку країну він представляє?. Невже знайдуться уболівальники з України?
Ответить
+5
-4
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
03.08.2021 в 20:41
Иди спать, не мучай себя.
Ответить
+4
-2
LEVgcUqs (Чернігів)
03.08.2021 в 20:51
Я то не мучай, а за кого ви вболіваєте? Вам все одно хто грає, аби називався смоктарь?
0
-2
Vroobydov
03.08.2021 в 20:43
Какую ты страну представляешь с такой ненавистью к иностранцам?
Ответить
+4
-1
СТОП крот (Киев)
03.08.2021 в 20:58
Даунбасята представляют Бразилию уже много лет
Ответить
0
0
avatar
c99baf (Харьков)
03.08.2021 в 20:36
Хана "генку"...
Ответить
+4
-2
Pianist (Киев)
03.08.2021 в 20:34
Воистину украинский клуб! :)))) Генк, вперёд!
Ответить
+5
-8
Vroobydov
03.08.2021 в 20:38
ногами...
Ответить
+4
-4
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
03.08.2021 в 20:42
Тебя реанимировали, dead pianist?
Ответить
+3
-4
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
03.08.2021 в 20:28
Да и пох… пусть очки в рейтинг заносят
Ответить
+9
-7
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
03.08.2021 в 20:28
Стадо бибизян, чмохтар одним словом.
Ответить
+6
-11
avatar
donkrot (Донецк)
03.08.2021 в 20:40
Что там с твоим клубом?
Ответить
+5
-1
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
03.08.2021 в 20:43
Чмоктует
+2
0
СТОП крот (Киев)
03.08.2021 в 20:59
Уже в ЛЧ, даунбасята
0
0
Nestor Mahno (Луцьк)
03.08.2021 в 20:27
Неважливо хто в складі грає аби приносили очки в загальну таблицю коефіцієнтів для України. Удачі Шахтар!!!
Ответить
+11
-5
Джин Тоник (R)
03.08.2021 в 20:28
Лучше быть без очков чем быть за Шахтер
Ответить
+7
-10
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
03.08.2021 в 20:30
Ты не без очков, Дупамо, ты - без мозгов! Только безмозглые - против Шахтера.
+4
-6
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
03.08.2021 в 20:32
Жоп орожденный, тебя Петросян шутить учил?
0
-3
avatar
c99baf (Харьков)
03.08.2021 в 20:39
Прочитав твой коммент,я говорю- "ЗА" оборты!
+2
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
03.08.2021 в 20:43
Твое очко в порядке.
+1
-1
Димитър из Софии (София)
03.08.2021 в 20:32
Правильно, пусть вылетают в ЛЕ чтобы больше очков принесли!
Ответить
+1
-3
LEVgcUqs (Чернігів)
03.08.2021 в 20:41
А звідки ти знаєш, що очки будуть приноситися в копилку України?, а може Бразилії, чи Італії?
Ответить
0
-3
ВиктАн
03.08.2021 в 20:24
Сильно атакующий состав. Ни один украинский тренер не решился бы на подобный риск. Интересно будет посмотреть. 2,5 литров пива ждут
Ответить
+5
-2
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
03.08.2021 в 20:44
Б..., литр остался)))
Ответить
+1
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
03.08.2021 в 20:23
А чем тут многие недовольны? Вы видели СбУ на ЧЕ? И я видел. - Больше не хочу. Пусть играют, хоть и часто бесхарактерные, но умеющие играть бразильцы, а не бесхарактерные и ничего не умеющие, риднэньки моргенштерны.
Ответить
+9
-6
ВиктАн
03.08.2021 в 20:25
+
Ответить
+5
-6
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
03.08.2021 в 20:29
+
Ответить
+4
-3
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
03.08.2021 в 20:31
Вся бомжатская сепарня лайкнула :)))
Ответить
+3
-6
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
03.08.2021 в 20:45
Если тебе жить негде, чего о других гавкаешь?
+2
0
Unselfish (Белая Церковь )
03.08.2021 в 20:53
С таким подходом к выбору состава как у Шахтера, СбУ и дальше будет так играть, так как в Динамо игроки достаточно молодцы, и там 80% наполняемости сборной, нужно ещё пару лет, что бы окрепли, а Шахтер будет наполнять сб Бразилии и иже с ними...
Ответить
0
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
03.08.2021 в 20:20
Шапіто
Ответить
+5
-5
MU777777 (Дергачи)
03.08.2021 в 20:17
хахаха..остальные украинцы на клубнику....))
Ответить
+7
-3
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
03.08.2021 в 20:29
Твоя мечта?
Ответить
+1
-6
Unselfish (Белая Церковь )
03.08.2021 в 20:54
Скорее строить хатку рыжему...
Ответить
0
0
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
03.08.2021 в 20:12
Успіхів Mineіro Донецьк.
Ответить
+8
-3
Димитър из Софии (София)
03.08.2021 в 20:12
Позор. Так это Матвиенко вышел только потому что Исмаили еще не набрал форму. Валите в Бразилию!
Ответить
+2
-9
LEVgcUqs (Чернігів)
03.08.2021 в 20:44
Матвієнко вийшов тільки тому, що капітаном типу команди з України повинен бути українець.
Ответить
0
-1
Димитър из Софии (София)
03.08.2021 в 20:50
Что за бред. Корниенко никакой, Исмаили не готов играть весь матч. Вот и закрыли дыру слева, хотя бы в обороне будет порядок.
+1
0
Джин Тоник (R)
03.08.2021 в 20:11
Удачи Генту!!!Украина за Вас!
Ответить
+10
-11
Димитър из Софии (София)
03.08.2021 в 20:14
и Генту, и Генку :)))))
Ответить
+3
-5
Димитър из Софии (София)
03.08.2021 в 20:15
Кстати, Гент не менее украинская команда чем Шахтер, а иногда даже более украинская(в прошлом сезоне играло 3 украинца)
Ответить
+3
-2
Джин Тоник (R)
03.08.2021 в 20:17
нужно вводить лимит,чтоб в эк играло минимум 5 украинцев.а шахтар штрафовать постоянно.
+5
-5
Bambula1986 (Тернопіль)
03.08.2021 в 20:35
Тоник, ти дібіл!
Ответить
+5
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
03.08.2021 в 20:46
З одинадцяти повиннно бути не п"ять українців, а не менше половини, для чого нам футбол з засиллям іноземців? Хай і виступають де небудь в Італії або Бразилії.
0
-1
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
03.08.2021 в 20:47
И не только он
+1
-1
avatar
ascent (Луксор)
03.08.2021 в 20:51
LEVgcUqs (Чернігів), половина от 11 это сколько, 5,5?
0
0
avatar
Дрочальдинью (Диван на Копакабана)
03.08.2021 в 20:05
Та це якась іноземна команда послаблена двома нашими співвітчизниками!
Ответить
+10
-5
royalstas (Вінниця)
03.08.2021 в 20:01
Потрібно ще лівого захисника прикупити та воротаря! Ще трішки....
Ответить
+4
0
Header (Черкассы)
03.08.2021 в 20:05
Ісмаілі скоро вичухається, а от з воротарем так - проблємка)
Ответить
+4
-1
Unselfish (Белая Церковь )
03.08.2021 в 20:56
Ничё, в Бразилии бразил ещё навалом...
0
0
Джин Тоник (R)
03.08.2021 в 20:10
Потрібно Шахтарю просто поіхати грати у чемпіонат ДНР.
Ответить
+5
-9
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
03.08.2021 в 20:21
Дупамо, москали - у дырявых, не путай!
+4
-4
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
03.08.2021 в 20:30
Дупамо- это дупа твоей мамы - сокровенное место, которым ты был произведён на свет?
+3
-5
Джин Тоник (R)
03.08.2021 в 20:01
Позорники.Антиукраинская команда.
Ответить
+7
-11
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
03.08.2021 в 20:20
Дупамо, в чем позор?
Ответить
+4
-8
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
03.08.2021 в 20:29
В том, что ты был рождён задницей пьяной мамаши :)
+4
-5
Header (Черкассы)
03.08.2021 в 20:01
Шахтар Белу-Орізонті, не інакше. Цікаво на оборону буде глянути.
Ответить
+5
-1
royalstas (Вінниця)
03.08.2021 в 20:00
Хто не дивиться Копа Америка через часові пояса - Велком!
Ответить
+11
-1


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