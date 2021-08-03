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Два украинца в старте. Стал известен состав Шахтёра на матч с Генком
9 иностранцев в заявке
Фото: Shakhtar / Автор: неизвестен
Официальный твиттер "Шахтера" поделился стартовым составом на матч с "Генком". Команду на поле выведет Матвиенко.
Это первый матч "горняков" в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов и тренерский дебют Де Дзерби в этом турнире.
"Шахтёр": Трубин - Матвиенко, Витао, Марлон, Додо - Майкон, Антонио - Соломон, Педриньо, Тете - Траоре.
Матч начнется в 21:00 по киевскому времени. Следите за матчем в текстовой трансляции
⚒ Shakhtar line-up for the first leg against Genk in the @ChampionsLeague ????— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) August 3, 2021
Follow the #GenkShakhtar game online: https://t.co/ugNEuOgjHe.#Shakhtar #UCL pic.twitter.com/vqjg2YAdrC
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