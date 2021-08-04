Соломон травмировался в матче против Генка

Вингер "Шахтера" Манор Соломон вышел в стартовом составе "горняков" на первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов (2:1).

Во время игры он прихрамывал после ряда нарушений со стороны соперников. Легионер провел на поле 45 минут, после чего был заменен в перерыве.

"Надеюсь, травма не очень серьезная, и я скоро вернусь. Большое спасибо за заботу", – написал Соломон в сторис в своем Instagram.

Как сообщает "Футбол NEWS", футболист покинул пределы стадиона с защитным лангетом на ноге.

Скриншот: ТК Футбол/ Футбол NEWS