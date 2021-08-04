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Соломон травмировался в матче против Генка

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Легионер прокомментировал свое повреждение

Соломон травмировался в матче против Генка

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Вингер "Шахтера" Манор Соломон вышел в стартовом составе "горняков" на первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов (2:1).

Во время игры он прихрамывал после ряда нарушений со стороны соперников. Легионер провел на поле 45 минут, после чего был заменен в перерыве.

"Надеюсь, травма не очень серьезная, и я скоро вернусь.

Большое спасибо за заботу", – написал Соломон в сторис в своем Instagram.

Как сообщает "Футбол NEWS", футболист покинул пределы стадиона с защитным лангетом на ноге.

Соломон травмировался в матче против Генка - изображение 1

Скриншот: ТК Футбол/ Футбол NEWS

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В статье: Шахтер (Донецк) Генк Манор Соломон
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Источник:
Tribuna

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Комментарии (1)
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Джин Тоник (R)
04.08.2021 в 12:04
Пофиг на Саломона.Может это шанс для укр.лавочников заиграть
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