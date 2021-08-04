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Соломон травмировался в матче против Генка
Легионер прокомментировал свое повреждение
Фото: ФК Шахтер Донецк
Вингер "Шахтера" Манор Соломон вышел в стартовом составе "горняков" на первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов (2:1).
Во время игры он прихрамывал после ряда нарушений со стороны соперников. Легионер провел на поле 45 минут, после чего был заменен в перерыве.
"Надеюсь, травма не очень серьезная, и я скоро вернусь.
Большое спасибо за заботу", – написал Соломон в сторис в своем Instagram.
Как сообщает "Футбол NEWS", футболист покинул пределы стадиона с защитным лангетом на ноге.
Скриншот: ТК Футбол/ Футбол NEWS
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