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Стало известно, где Шахтер проведет домашний матч плей-офф квалификации ЛЧ
В случае прохода "Генка", конечно же
фото - ФК "Шахтар" Донецьк
Как сообщает журналист Игорь Цыганык в своем Twitter, "Шахтер" планирует провести домашний матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов в Харькове.
По информации источника, в донецком клубе уже обратились к харьковчанам с предложением о переносе игры на ОСК "Металлист".
Ранее стало известно, что "горняки", в случае выхода в следующий этап квалификации ЛЧ, не смогут сыграть домашний матч на НСК "Олимпийский".
24 августа на стадионе запланирован концерт, посвященный 30-летию независимости Украины.
Согласно жеребьевке плей-офф квалификации ЛЧ, первый матч "Шахтера", если он обыграет "Генк", пройдет на поле победителя пары "Монако" – "Спарта". Встречи состоятся 17/18 и 24/25 августа.
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