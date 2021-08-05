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Стало известно, где Шахтер проведет домашний матч плей-офф квалификации ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

В случае прохода "Генка", конечно же

Стало известно, где Шахтер проведет домашний матч плей-офф квалификации ЛЧ

фото - ФК "Шахтар" Донецьк

Новина українською

Как сообщает журналист Игорь Цыганык в своем Twitter, "Шахтер" планирует провести домашний матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов в Харькове.

По информации источника, в донецком клубе уже обратились к харьковчанам с предложением о переносе игры на ОСК "Металлист".

Ранее стало известно, что "горняки", в случае выхода в следующий этап квалификации ЛЧ, не смогут сыграть домашний матч на НСК "Олимпийский".

24 августа на стадионе запланирован концерт, посвященный 30-летию независимости Украины.

Согласно жеребьевке плей-офф квалификации ЛЧ, первый матч "Шахтера", если он обыграет "Генк", пройдет на поле победителя пары "Монако" – "Спарта". Встречи состоятся 17/18 и 24/25 августа.

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В статье: Шахтер (Донецк) Генк
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Комментарии (2)
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Dortmund 09 (Киев)
05.08.2021 в 13:58
А чем так Шахтер всем в Киеве мешает? Ну играют себе и играют. Налоги платят, конкуренции добавляют. Очки в таблицу коэффициентов приносят.
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Alex-696 (Немирів)
05.08.2021 в 13:43
Там би й залишились назавжди.
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