Вторая сотня для Шахтера. Горняки забили исторический гол в Лиге чемпионов

Во вторник вечером, повторно победив бельгийский "Генк" со счетом 2:1, "Шахтер" оформил выход в финальный раунд квалификации Лиги чемпионов-2021/22. Однако в этом поединке случилось еще одно нерядовое событие – дончане достигли отметки в 200 забитых голов в ЛЧ. Юбилейным стал мяч Ласины Траоре, открывшего счет в игре.

Чтобы добраться до этого показателя "Шахтеру" потребовался 21 год и 138 сыгранных матчей, в которых "горняки" забивали 47 клубам из 26 стран. Чаще всего "оранжево-черные» огорчали соперников из Испании (23 раза), Италии (17) и Англии (16). А индивидуальный зачет "обиженных" дончанами команд возглавляет белорусский БАТЭ, которому в двух матчах группового этапа ЛЧ-2014/15 "Шахтер" отгрузил 12 мячей (7:0 в гостях и 5:0 дома). На два гола меньше побыло в воротах загребского "Динамо" (в 4 играх), по 9 "уколов" пропустили эстонская "Левадия" (за 2 поединка) и итальянская "Рома" (в 6 встречах).

Автором самого первого гола дончан в ЛЧ стал Сергей Ателькин, оформивший хет-трик в дебютном для "оранжево-черных" поединке Лиги чемпионов. Случилось это 26 июля 2000 года в игре второго предварительного раунда сезона-2000/01 против эстонской "Левадии". Кстати, тот розыгрыш до сих пор остается самым результативным за все время участия "горняков" в ЛЧ – 21 забитый мяч. Ближе всего к рекордной отметке "Шахтер" подобрался в сезоне-2010/11, когда в первый, и пока единственный раз в своей истории, пробился в четвертьфинал самого престижного из еврокубков. По пути "оранжево-черные" 19 раз огорчали оборону соперников. И один из тех мячей стал юбилейным, 100-м для команды в ЛЧ. Первым "сотником" дончан суждено было стать румынскому латералю Развану Рацу, поразившему ворота португальской "Браги" в заключительном поединке группового этапа (2:0).

Ласина Траоре стал 48-м игроком "Шахтера", забившим в Лиге чемпионов, а Маркос Антонио, "откупоривший" третью сотню голов, соответственно 49-м голеадом "горняков" в самом престижном клубном турнире Старого света. Список бомбардиров "оранжево-черных" в ЛЧ с большим отрывом возглавляет Луис Адриано, наколотивший в ворота соперников 21 мяч. Собственно, из всех игроков украинских клубов больше бразильца в Лиге чемпионов забивал лишь киевский динамовец Сергей Ребров (31 гол). А вот так выглядит на сегодняшний день полный список голеадоров "Шахтера" в ЛЧ (красным выделены действующие игроки):

21 – Луис Адриано; 12 – Алекс Тейшейра; 10 – Жадсон, Воробей; 9 – Брандао, Виллиан; 8 – Гладкий; 7 – Агахова, Марика; 6 – Ателькин, Фернандиньо, Дуглас Коста, Срна; 5 – Эдуардо, Жуниор Мораес; 4 – Матузалем, Вукич, Лукарелли, Марлос, Бернард, Тайсон, Соломон; 3 – Зубов, Е.Селезнев, Ф.Феррейра, Исмаили, Тете; 2 – Белик, Бахарев, Элано, Мхитарян, Степаненко, Дентиньо, Алан Патрик; 1 – Глевецкас, Тимощук, Левандовски, Хюбшман, Кастильо, Илсиньо, Чигринский, Рац, Ракицкий, Фред, Майкон, Коноплянка, Додо, Траоре, Маркос Антонио, Хорняк ("Спарта", автогол), Варан ("Реал", автогол)

В матчах ЛЧ на счету "горняков" 1 пента-трик (Адриано), 5 хет-триков (Ателькин, Воробей, Жадсон, Адриано-2) и 16 дублей (Виллиан – 3, Марика – 2, Агахова, Вукич, Матузалем, Гладкий, Адриано, Тейшейра – 2, Марлос, Бернард, Мораес, Тайсон).