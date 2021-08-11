"Ощущения сравнимы с дебютом": Коноплянка - о возвращении на поле после длительной травмы

Полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка в интервью Футбол NEWS прокомментировал свое возвращение после травмы.

"Ощущения сравнимы с дебютом. Впечатления, что я пропустил год. Очень длительная пауза, поэтому эмоции, как будто я впервые выхожу на поле - мурашки и небольшой мандражик присутствовал, но я его прогонял. Приятные эмоции, через них прикольно проходить.

Любому футболисту помогает, когда 12-й игрок тебя подгоняет и поддерживает. Это только на руку всей команде, " — сказал Коноплянка.