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"Ощущения сравнимы с дебютом": Коноплянка - о возвращении на поле после длительной травмы
Вингер не играл почти пять месяцев
Фото: ФК Шахтер Донецк
Полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка в интервью Футбол NEWS прокомментировал свое возвращение после травмы.
"Ощущения сравнимы с дебютом. Впечатления, что я пропустил год. Очень длительная пауза, поэтому эмоции, как будто я впервые выхожу на поле - мурашки и небольшой мандражик присутствовал, но я его прогонял. Приятные эмоции, через них прикольно проходить.
Любому футболисту помогает, когда 12-й игрок тебя подгоняет и поддерживает. Это только на руку всей команде, " — сказал Коноплянка.
Напомним, вингер не играл на протяжении 142 дней, получив травму в конце прошлого сезона. В матче с "Генком" (2:1) Евгений сменил Георгия Судакова.
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