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Маркевич: Девять легионеров в старте Шахтера на ЛЧ? Все по справедливому

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Мирон Богданович - о матче Монако-Шахтер

Маркевич: Девять легионеров в старте Шахтера на ЛЧ? Все по справедливому

shakhtar.com

Новина українською

Заслуженный тренер Украины, экс-глава Комитета сборных УАФ Мирон Маркевич поделился своими впечатлениями о вчерашнем противостоянии "Монако" и "Шахтера" (0:1) в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

"Шахтер" мне понравился. "Горняки" стремились играть в свой футбол, с помощью умело разыгранных комбинаций находили свободные зоны на половине поля хозяев и хотя не преуспели в реализации голевых моментов, однако победный мяч забили именно они.

Как я отношусь к тому, что в стартовом составе "Шахтера" было сразу девять легионеров? С пониманием. Главный тренер донетчан Роберто Де Дзерби делает ставку на проверенных бойцов, ведь ему нужен результат прямо сейчас. А те футболисты с украинским паспортом, которым итальянский специалист доверяет в чемпионате УПЛ, пусть доказывают, что они достойны играть с первых минут и на международной арене. Все по справедливому.

Отпраздновав довольно уверенную викторию в Монако "Шахтер", конечно, сделал весомую заявку на выход в следующий раунд Лиги чемпионов. Однако хочу напомнить "горнякам", что сделано лишь полдела, а в том, что футболисты "Монако" в повторном матче в Харькове будут биться до конца - не сомневаюсь. Тем более, что их главный тренер Нико Ковач в свое время в роли игрока всегда отличался бойцовским характером", - сказал Маркевич.

Напомним, что ответный матч соперников в Харькове состоится через неделю, в среду, 25 августа.

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В статье: Мирон Маркевич Шахтер (Донецк) Монако
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Комментарии (2)
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Днепрянин (Дніпро)
18.08.2021 в 21:52
Сборная негров, никакого отношения к шахтерам и Украине не имеющая! Ещё и платят им миллионы украденные у украинцев.
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alex.belogubko (одесса)
18.08.2021 в 21:50
а сколько легионеров у ОСТАПА от ШД
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