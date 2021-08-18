Маркевич: Девять легионеров в старте Шахтера на ЛЧ? Все по справедливому

Заслуженный тренер Украины, экс-глава Комитета сборных УАФ Мирон Маркевич поделился своими впечатлениями о вчерашнем противостоянии "Монако" и "Шахтера" (0:1) в квалификационном раунде Лиги чемпионов .

"Шахтер" мне понравился. "Горняки" стремились играть в свой футбол, с помощью умело разыгранных комбинаций находили свободные зоны на половине поля хозяев и хотя не преуспели в реализации голевых моментов, однако победный мяч забили именно они.

Как я отношусь к тому, что в стартовом составе "Шахтера" было сразу девять легионеров? С пониманием. Главный тренер донетчан Роберто Де Дзерби делает ставку на проверенных бойцов, ведь ему нужен результат прямо сейчас. А те футболисты с украинским паспортом, которым итальянский специалист доверяет в чемпионате УПЛ, пусть доказывают, что они достойны играть с первых минут и на международной арене. Все по справедливому.

Отпраздновав довольно уверенную викторию в Монако "Шахтер", конечно, сделал весомую заявку на выход в следующий раунд Лиги чемпионов. Однако хочу напомнить "горнякам", что сделано лишь полдела, а в том, что футболисты "Монако" в повторном матче в Харькове будут биться до конца - не сомневаюсь. Тем более, что их главный тренер Нико Ковач в свое время в роли игрока всегда отличался бойцовским характером", - сказал Маркевич.